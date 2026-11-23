Düzce Üniversitesi'nde asya mutfağı uygulamalı olarak işlendi

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dünya Mutfakları Dersi kapsamında düzenlenen bir eğitimde Asya mutfağının teknik ve kültürel yönlerini deneyimledi. Eğitim, Öğretim Gör. Dr. Atıf Akkil yönetiminde Gastronomi Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirildi ve sektörün deneyimli şefleriyle doğrudan etkileşim sağlandı.

Programa Turizm Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle davet edilen şefler arasında Ethem Sassin, Eray Kara ve Mert Yalçın yer aldı. Katılımcılar hem teorik anlatımlar hem de mutfak pratiğiyle Asya mutfağının özgün tatlarını, hazırlık aşamalarını ve sunum anlayışını öğrendi.

Uygulamada öğrenme:

Eğitimin teorik bölümünde şefler, Asya mutfağının gastronomik kültürünü, temel hazırlık ve pişirme tekniklerini, lezzet dengesini ve sunum ilkelerini aktardı. Öğrenciler, profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntemler ve çağdaş gastronomi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Teorik anlatımların ardından uygulamaya geçen öğrenciler, şeflerin gözetiminde çeşitli suşi türleri, Asya mutfağına özgü özel soslar ve beef tataki hazırladı. Eğitimde malzeme seçimi, kesim ve pişirme teknikleri, sosların lezzet dengesi ile tabak sunumları uygulamalı olarak gösterildi; öğrenciler hazırlık aşamalarına doğrudan katılarak bilgiyle pratiği birleştirdi.

Programın çıktıları ve teşekkürler:

Etkinlik, öğrencilerin farklı mutfak kültürlerini yakından tanımasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sundu; aynı zamanda üniversite-sektör iş birliğinin önemini ortaya koydu. Program sonunda Prof. Dr. Erkan Taşkıran, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kayış ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu tarafından konuk şeflere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Gün, akademisyenler, şefler ve öğrencilerin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafıyla son buldu; katılımcılar uygulamalı eğitim deneyiminin kariyer ve eğitim hedeflerine somut katkı sağladığını belirtti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, PROFESYONEL ŞEFLERDEN ASYA MUTFAĞININ TEKNİKLERİNİ ÖĞRENEREK SUŞİ, BEEF TATAKİ VE ÖZEL SOSLARIN HAZIRLANIŞINI UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLEDİ.