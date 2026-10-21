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Kale'den okurlarla buluşan 'engelsiz yazar' Gökhan Sağıt imza gününde

Kale'den Engelsiz Yazar Gökhan Sağıt, 9. Denizli Kitap Fuarı'nda Eftalit standında eserlerini imzaladı; 21-22 Ekim'de Denizlili Yazarlar standında olacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kale'den okurlarla buluşan 'engelsiz yazar' Gökhan Sağıt imza gününde

Kale'den okurlarla buluştu

Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan ve kendisini "Engelsiz Yazar" olarak tanımlayan şair ve yazar Gökhan Sağıt, 9. Denizli Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Sağıt, Eftalit Yayınları standında düzenlenen imza gününde eserlerini okuyucularına sunup imzaladı.

Fuardaki buluşma ve imza günü:

Sağıt, fuarda şiirlerini ve kitaplarını okurlarıyla paylaşarak edebiyatın birleştirici yönünü öne çıkardı. Etkinlik sırasında Kale başta olmak üzere Denizli’nin farklı ilçelerinden gelen kitapseverlerle sohbet etme ve eserlerini imzalama fırsatı buldu. Doğuştan yürüme engelli olan Sağıt, yazarlık kimliğini ve üretimini "Engelsiz Yazar" tanımıyla sürdürdüğünü etkinlikte bir kez daha gösterdi.

İmzalanan eserler ve yazarlık serüveni:

İmza gününde Sağıt’ın bugüne kadar yayımladığı bir dizi eser okuyucularla buluştu. Okurlara imzaladığı başlıca kitaplar arasında "12:34", "Kale’nin Altın Yürekli Çocukları", "Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler", "Mucize Dizeler", "Umuda Açılan Kapı" ve "Sonsuz Düşlerim" yer aldı. Özellikle "Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler", Sağıt’ın kişisel deneyimini ve edebi duruşunu yansıtan önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Yazarlık serüvenini sürdüren Sağıt’ın kitapları, imza etkinliği aracılığıyla yeni okurlarla tanıştı ve yazar-okur etkileşimi fuar boyunca devam etti. Eserlerini kitaplaştırarak okuyucularına ulaştıran Sağıt, imza gününde doğrudan geri dönüş almanın önemine dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Gökhan Sağıt, 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günlerinde fuar alanındaki Denizlili Yazarlar standında okuyucularını ağırlamaya devam edecek. Bu tarihlerde fuarı ziyaret edenler, Sağıt ile sohbet etme, eserlerini inceleme ve imzalatma imkânı bulabilecek.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE YAŞAYAN VE KENDİSİNİ &quot;ENGELSİZ YAZAR&quot; OLARAK TANIMLAYAN ŞAİR VE YAZAR...

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE YAŞAYAN VE KENDİSİNİ "ENGELSİZ YAZAR" OLARAK TANIMLAYAN ŞAİR VE YAZAR GÖKHAN SAĞIT, 9. DENİZLİ KİTAP FUARI’NDA ESERLERİNİ OKURLARI İÇİN İMZALADI. EFTALİT YAYINLARI STANDINDA KİTAPSEVERLERLE BULUŞAN SAĞIT, 21 VE 22 EKİM TARİHLERİNDE DE DENİZLİLİ YAZARLAR STANDINDA OKUYUCULARINI AĞIRLAYACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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