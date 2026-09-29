Kalp damar hastalıklarında önleme çağrısı: ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ı

kalp damar hastalıklarının ülke düzeyindeki yeri:

Dr. Öğr. Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Enes Çelik (Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Türkiye'de ölümlerin yaklaşık %40'ının kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını belirtti. Çelik, bu tablonun dünyada görülen eğilimle paralel olduğunu, ancak hastalık yükünün büyük bölümünün uygun önlemlerle azaltılabileceğini vurguladı.

Uzman, kalp damar hastalıklarının yalnızca ileri yaşa özgü olmadığını; sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, aşırı tuz tüketimi, obezite, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerinin yaşamın erken dönemlerinden itibaren etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca hipertansiyon gibi birçok kardiyovasküler risk faktörünün uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiği uyarısında bulundu.

belirtiler, erken tanı ve önleyici yaklaşım:

Çelik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, efor kapasitesinde azalma ile ani gelişen güçsüzlük veya konuşma bozukluğu gibi bulguların önemine dikkat çekti. Bu belirtiler zamanında fark edilmediğinde kalp krizi, inme ve kalp yetersizliği gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini belirterek düzenli sağlık kontrollerinin ve erken tanının kritik rol oynadığını söyledi.

Korunmanın sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra tedaviyle sınırlı kalmaması gerektiğini, risklerin gelişmeden önce azaltılmasını hedefleyen bütüncül bir yaklaşımın esas olduğunu aktardı.

sağlık sistemi uygulamaları ve bireysel öneriler:

Çelik, Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen önleyici çalışmalara değinerek birinci basamakta kardiyovasküler risk değerlendirmeleri yapıldığını; Hipertansiyon, diyabet ve dislipidemi gibi risk faktörlerinin erken tanı ve etkin yönetiminin desteklendiğini belirtti. Ayrıca tütün kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı mücadele, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin teşviki ile toplumun sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Çelik, bireylere yönelik önerilerini şu şekilde sıraladı: tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırmak, ideal vücut ağırlığını korumak, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini düzenli kontrol ettirmek ve hekim önerilerine uygun tedavi ile ilaçları aksatmadan kullanmak. Ayrıca Aile Hekimine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılması ve Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret ederek sağlıklı hayat danışmanlığı alınmasının önemine vurgu yaptı.

Çelik son olarak, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya inme belirtileri geliştiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati olduğunu, çünkü kalp ve damar hastalıklarının önemli bir bölümünün önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını hatırlattı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle hem bireysel yaşam kalitesinin artırılabileceğini hem de toplumdaki hastalık yükünün önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ KARDİYOLOJİ UZMANI ENES ÇELİK, TÜRKİYE'DE ÖLÜMLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.