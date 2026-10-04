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Kamera kaydetti: 5.2 büyüklüğündeki deprem anı

5.2 büyüklüğündeki depremin anbean kaydedildiği kamera görüntüleri yayıldı; sarsıntı anı ve halkın tepkileri görüntülerde net biçimde görülüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kamera kaydetti: 5.2 büyüklüğündeki deprem anı

Kamera kaydetti: 5.2 büyüklüğündeki deprem anı

Bir deprem anı kameraya yansıdı. Görüntülerde 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında ortaya çıkan sarsıntı ve hareketlilik açıkça izlenebiliyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtta, yapıların titremesi ve çevredeki kişilerin ani tepkileri yer alıyor. Anbean kaydedilen sahneler depremin nasıl hissedildiğine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor.

değerlendirme ve beklenen adımlar:

Görüntüler, olayın gözlemlenmesine olanak veriyor; yetkili kurumlar ve uzmanların değerlendirmeleri, olayın ayrıntılarını netleştirecek kaynaklar olacaktır.

5.2 büyüklüğündeki deprem kamerada

5.2 büyüklüğündeki deprem kamerada

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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