kâmil koç’un 100. yılında flix ticari direktörü max zeumer’dan istanbul ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

Şehirlerarası otobüs şirketi Kâmil Koçun 100. kuruluş yılı kapsamında, 2019’dan bu yana grup içinde yer alan küresel Flix SEin Ticari Direktörü Max Zeumer 10 Kasım’da İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Kâmil Koç Yönetim Kurulu üyeleri ve icra kurulu kadrosundan isimler yer aldı: Genel Müdür Çağatay Kepek, Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ömer Faik Ünsal, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Türkyılmaz, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Jan Özlem Sarıgül Işık ile yönetimin diğer üyeleri toplantıda hazır bulundu.

Görüşmede vurgulanan mesajlar:

Ziyaret sırasında Max Zeumer Kâmil Koç’un bir asırlık yolculuğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "1926’dan bu yana Kâmil Koç, milyonlarca yol arkadaşının önemli seyahatlerinde yanında olarak Türkiye ve sınırların ötesinde güven ve kaliteden oluşan çok kıymetli bir miras oluşturdu. Bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olmaktan ve bir asırlık yerel uzmanlığı Flix’in küresel vizyonuyla bir araya getirmekten gurur duyuyoruz."

Zeumer, 2019dan bu yana süren ortaklığın karşılıklı öğrenme, büyüme ve inovasyonla devam ettiğini belirterek Kâmil Koç’un yerel pazar bilgisi ile Flix’in teknoloji ve uluslararası erişimini birleştirmenin seyahat deneyimini iyileştirdiğini kaydetti. Ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan güzergâhları üzerinden FlixBus entegrasyonunun Türkiye’den Avrupa’ya karayolu seyahatini daha cazip hale getirdiğine dikkat çekti.

Gelecek vizyonu ve teşekkür:

Çağatay Kepek ise ziyaretle ilgili olarak "100’üncü yılımızda Max’i İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye’nin 100 yıllık yol arkadaşı olarak küresel ortağımız Flix ile paylaştığımız ortak vizyon sayesinde gelecek 100 yıla da güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Kepek, bilet gişeleri, operasyon ekipleri ve sahadaki çalışanların şirkete bugünkü konumunu kazandırdığını vurguladı ve Flix ile teknoloji entegrasyonu sayesinde yolculara daha iyi bir deneyim sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantı, hem Kâmil Koçun mirasını hem de Flix ortaklığıyla oluşturulan sinerjiyi öne çıkarırken, ziyaretin 10 Kasım tarihine denk gelmesi nedeniyle şirket Atatürk’ü ölümünün 88’inci yıl dönümünde saygıyla andı. Şirket, "100 Yıldır Yol Arkadaşınız" sloganıyla yıl sonuna kadar geçerli özel kampanyalarla 100’üncü yıl kutlamalarını sürdürdüğünü duyurdu.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS ŞİRKETİ KÂMİL KOÇ'UN 100'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA, 2019 YILINDAN BU YANA BÜNYESİNDE YER ALDIĞI KÜRESEL FLİX SE GRUBUNUN TİCARİ DİREKTÖRÜ MAX ZEUMER İSTANBUL'U ZİYARET ETTİ.