Kampüste 3 bin 747 genç iş deneyimi kazanacak: Atatürk Üniversitesi ve İŞKUR protokolü

İŞKUR gençlik programı ile hedef ve kapsam:

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin çalışma hayatına erken katılımını desteklemek, kampüs içinde deneyim kazanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerini güçlendirmek amacıyla İŞKUR Gençlik Programı kapsamındaki protokolü imzaladı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdulkadir Mutlu arasında gerçekleştirildi.

İmzalanan anlaşmayla üniversite bünyesinde toplam 3 bin 747 öğrenci programdan yararlanacak. Program, öğrencilerin sadece ekonomik destek almasını hedeflemiyor; aynı zamanda iletişim, iş disiplini, sorumluluk bilinci ve kişisel yeterlikler gibi alanlarda da gelişim sağlamayı amaçlıyor.

dağılım ve uygulama detayları:

Program kontenjanının 2 bin 700'ü merkez kampüs ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirilecek. Kalan kontenjanlar ise Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ile üniversitenin ilçelerdeki akademik birimlerinde kullanılacak; böylece ünitenin farklı yerleşkelerindeki öğrenciler de faydalanabilecek.

Programın uygulama takvimi 9 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 13 Haziran 2027 tarihinde sona erecek ve toplam sekiz ay sürecek. Katılımcılar haftada en fazla üç gün ve günlük olarak toplam 22,5 saat çalışma kapsamında programa dâhil olacaklar.

eğitim içerikleri ve kazanımlar:

Öğrenciler; sürdürülebilir kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalışmalar, akademik ve idari faaliyetler, toplumsal hizmet ve iş birliği, öğrenci gelişimi ve uyum, dijital dönüşüm ile inovasyon ve girişimcilik ekosistemi gibi alanlarda destek verecek.

Programın önemli bir bileşeni eğitim faaliyetleri. Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, etkili iletişim, finansal okuryazarlık ve sanal bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Ayrıca son dönemde iş arama becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerle öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamına daha donanımlı hazırlanmaları sağlanacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin öğrencileri akademik bilgilerle donatmanın yanı sıra sosyal, kültürel ve mesleki açıdan da geleceğe hazırlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, protokolün geniş kontenjanıyla çok sayıda öğrenciye ulaşacak olmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü’ne iş birliği için teşekkür etti.

İmzalanan protokolün, Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci odaklı yaklaşımını güçlendirmesi, gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasına katkı sunması ve üniversite-kamu iş birliğini geliştirmesi bekleniyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GENÇLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMINI DESTEKLEMEK, ÜNİVERSİTE ORTAMINDA DENEYİM KAZANMALARINI SAĞLAMAK VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI