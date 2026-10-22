Kamu çalışanlarının rekabeti Niğde’de sona erdi: üç branşın şampiyonları belli oldu

Niğde'de kamu spor oyunları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de yaklaşık 20 gün süren çekişmeli müsabakaların ardından sona erdi. Organizasyonda 3x3 basketbol, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında kamu çalışanları ter döktü.

Futsal finali: il özel idaresi zirvede

Futsal müsabakalarının finalinde büyük heyecan yaşandı. Turnuvanın şampiyonu Niğde İl Özel İdaresi olurken, organizasyonda Niğde Valiliği B (Gençlik Gücü Spor) ikinci ve Valilik A (MEB) üçüncü sırayı aldı. Karşılaşmalar, takımlar arası rekabetin ve fair-play ruhunun öne çıktığı maçlara sahne oldu.

Masa tenisinde Valilik A ilk sırada

Masa tenisi branşında hız, dikkat ve reflekslerin ön planda olduğu müsabakalar tamamlandı. Valilik A takımı turnuvayı birinci sırada tamamlarken, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ikinci ve Devlet Su İşleri (DSİ) takımı üçüncü oldu.

Sonuçlar ve ilerleyen aşamalar

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müsabakalarda mücadele eden tüm takımlar tebrik edildi ve organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. Dereceye giren takımların Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edeceği ve başarılı ekiplerin ise Türkiye şampiyonasına katılma hakları elde edeceği bildirildi.

Voleybol branşına ilişkin sonuçlar da il müdürlüğü tarafından duyuruldu; tamamlanan karşılaşmalar sonrası dereceye giren ekiplerin ilerleyen süreçte bölge ve Türkiye düzeyindeki organizasyonlarda il adına yarışacakları belirtildi.

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