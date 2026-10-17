Kamyonet kasasına tutunan iki kişinin tehlikeli önlemi trafikte kaydedildi

Görüntülerdeki tehlikeli anlar

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Urfa Bulvarı'nda kaydedilen videoda, iki kişinin kamyonet kasasının arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Görüntü başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla alınmış ve şahısların, kamyonetle taşınan eşyaların düşmemesi için kasanın demirlerine sarıldığı kayda yansımış durumda.

Trafikte alınmayan önlemler:

Videoda, kamyonetin kasasında çok sayıda malzeme olduğu, ancak şahısların kendi güvenlikleri için herhangi bir can güvenliği önlemi almadıkları dikkat çekiyor. Yoğun trafikte bu tür bir davranışın kazaya davetiye çıkardığı yorumları yapılıyor.

Görüntü ve kamuoyuna yansıması:

O anların başka bir araçtan görüntülenmesi, benzer uygulamaların tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Kayda yansıyan sahne, trafikte güvenlik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

DİYARBAKIR'DA İKİ KİŞİ, KAMYONETLE TAŞINAN EŞYALARIN DÜŞMEMESİ İÇİN ALDIKLARI TEDBİR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARTIRKEN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.