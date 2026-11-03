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Kamyonları raylara bıraktılar: Sivas belediyesi trenle taşımayla maliyeti yarı yarıya azalttı

Sivas Belediyesi, Tecer Dağı'ndaki taş ocağından çıkardığı dolgu malzemeyi Tecer İstasyonu'ndan trenle taşıyarak taşıma maliyetlerini ve yol zararını yarıya indirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kamyonları raylara bıraktılar: Sivas belediyesi trenle taşımayla maliyeti yarı yarıya azalttı

Sivas belediyesi taş üretimini iç kaynakla karşılıyor

Sivas Belediyesi, Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'nda kurduğu taş kırma tesisi ile kent içi yol yapımlarında kullanılacak dolgu malzemesini kendi sahasından temin ediyor. Üretilen malzemelerin kent merkezine ulaştırılmasında ise kamyon taşımacılığı yerine demiryolu tercih edildi; amaç hem maliyet hem de yol hasarı açısından tasarruf sağlamak.

trenin devreye alınması ve günlük taşımacılık:

Üretilen taşlar Tecer İstasyonu üzerinden il merkezine trenle gönderiliyor. Belediye Başkanı Adem Uzunın verdiği bilgiye göre, "Buradan günde iki sefer yapıyoruz ve bu iki seferde yaklaşık 3 bin tona yakın malzemeyi şehrimize taşımış oluyoruz." Bu uygulama, taşıma süreçlerini hızlandırırken kara yollarına verilen zararı da azaltıyor.

tasarruf, istihdam ve iş birliği:

Başkan Uzun, Tecer taşı gibi kaliteli bir malzeme üretilmesinin belediyeye ekonomik avantaj sağladığını vurguladı: "Tecer taşı Türkiye’nin en kaliteli malzemelerinden biridir. Kendi malzememizi üreterek ciddi anlamda tasarruf sağlıyoruz. Hem daha ekonomik üretiyoruz, hem de aynı zamanda istihdam sağlıyoruz". Bu yaklaşım araç amortisman giderlerini aşağı çekiyor ve yol bakım ihtiyaçlarını azaltıyor.

Sivas Belediyesi, trenle taşıma yapan iki belediyeden biri olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yürütülen taşımacılık sayesinde şu ana kadar 250 bin tonu aşan malzemeyi raylarla taşıdı. Bu hizmet karşılığında Taşımacılık A.Ş.'ye yapılan ödeme yaklaşık 27 milyon lira civarında gerçekleşti. Belediye yetkilileri, modelin hem maliyetleri ve zaman yönetimini iyileştirdiğini hem de şehir ve devlet açısından karşılıklı kazanç sağladığını belirtiyor.

SİVAS’IN EN BÜYÜK TAŞ KIRMA TESİSİNİ HİZMETE AÇAN SİVAS BELEDİYESİ, ÜRETTİĞİ TAŞLARI TCDD...

SİVAS’IN EN BÜYÜK TAŞ KIRMA TESİSİNİ HİZMETE AÇAN SİVAS BELEDİYESİ, ÜRETTİĞİ TAŞLARI TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. TRENİ İLE TAŞIYOR. TAŞIMA MALİYETİNİ EN AZA İNDİREN BELEDİYE, KULLANDIĞI YÖNTEM İLE TÜRKİYE’DEKİ İKİ BELEDİYEDEN BİRİ KONUMUNDA BULUNUYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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