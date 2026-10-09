Kandilli'deki tek kemerli taş köprü için koruma çalışması başlıyor

Köprü için başlatılacak koruma çalışmaları

Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü sınırlarındaki yıllara meydan okuyan taş köprü için tamir ve tadilat çalışması planlanıyor. Tek kemerli mimarisiyle dikkat çeken yapı, yerel idare tarafından korunması gereken kültürel değer olarak değerlendirildi.

İnceleme ve tespitler:

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru köprüde incelemelerde bulundu. Mevcut durum yerinde değerlendirildi ve yapılacak müdahalelerin yapısal bütünlüğü koruyacak biçimde planlanması gerektiği vurgulandı.

Koruma hedefleri ve süreç:

Köprünün geleceğe taşınması için hazırlanan planlarda, yapı kimliği ve malzeme bütünlüğünün korunması öncelikli hedef olarak belirlendi. Kaymakam Helvacı, "Kandilli Köyümüzde geçmişten günümüze ulaşan bu değerli yapının korunması bizim için önemli. Taş köprünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaları planlayarak en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yetkililer, yapılacak tamir ve tadilat çalışmalarının teknik ayrıntılarını netleştirmek üzere ek değerlendirmeler yapacak. Süreç boyunca yerel halkın bilgilendirilmesi ve yapının orijinal dokusunun korunması öncelikler arasında tutulacak.

BİLECİK’TE TARİHİ TAŞ KÖPRÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLIYOR