Yeni dönemde Bursa'nın yol haritasını çizen Özer Matlı'nın yoğun mesaisi

Kurumlarla yoğun temas:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 14 Ekim'de mazbatasını almasının ardından yeni dönem çalışma programını hayata geçirmek üzere iş dünyasının farklı kesimleriyle bir araya geliyor. BTSO Ana Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmelerde Bursa ekonomisinin öncelikleri ve ortak çalışma alanları gündemin merkezinde yer aldı.

Program kapsamında Matlı, ilk olarak Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Toplantıda Bursaspor ile iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefi vurgulandı; Enes Çelik de bugüne kadar sağlanan destekler için teşekkür ederek başkana başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile bir araya gelen Matlı'nın görüşmesine, Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı da katıldı. Toplantıda 150 bini aşkın işletmei temsilen iki kurumun rolü ve esnaf-sanatkâr ile sanayici arasında daha güçlü iş birliği yaratmanın yolları ele alındı.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen ve İcra Komitesi üyeleriyle yapılan görüşmede ise kadın girişimcilerin desteklenmesine dair taahhütler öne çıktı. Matlı, yeni sorumlulukları çerçevesinde kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımının önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "BTSO olarak kadınların iş dünyasında daha etkin rol üstlenmesini, girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almasını ve üretim süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesini önemsiyoruz. Kadın girişimcilerimizin önünü açan, projelerini destekleyen ve ekonomik hayattaki etkinliğini artıran tüm çalışmalarda Kurulumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayrıca Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik ve OSB yönetimi ile yapılan görüşmede, organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim ortamının güçlendirilmesi, sanayinin üretim kapasitesi ve rekabet gücünün artırılması başlıkları masaya yatırıldı.

Meclis ve meslek komiteleriyle yol haritası:

Matlı'nın temasları yalnız kurum ziyaretleriyle sınırlı kalmadı; BTSO meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle düzenlediği toplantılarda yeni dönemin öncelikleri şekillendiriliyor. Başkan, BTSO bünyesindeki 70 meslek komitesinin üyeleriyle birebir görüşmeler yaparak sektörlerin öncelik, sorun ve çözüm önerilerini doğrudan dinliyor.

Matlı, meslek komitelerini kurum çalışmalarının omurgası olarak nitelendiriyor ve gelen taleplerin yeni dönem projelerine yön vermesini hedefliyor. Bu yaklaşım çerçevesinde elde edilen değerlendirmelerin, Bursa iş dünyasının beklentilerini karşılayacak somut projelere dönüştürülmesi ve ilgili mercilere taşınması amaçlanıyor.

Genel olarak Matlı'nın programı, kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendirerek Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Toplantılarda ortaya çıkan veriler, yeni dönem projelerinin önceliklerini belirlemede temel kaynak olarak kullanılacak.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İŞ DÜNYASININ FARKLI KESİMLERİYLE YOĞUN TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR. İŞ DÜNYASI KURULUŞLARI VE SEKTÖREL DERNEK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK BURSA EKONOMİSİNİN ÖNCELİKLERİNİ VE YENİ DÖNEM İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARINI DEĞERLENDİREN MATLI, MECLİS ÜYELERİYLE YAPTIĞI TOPLANTILARLA DA KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA SEKTÖRLERİN YOL HARİTALARINI ŞEKİLLENDİRİYOR.