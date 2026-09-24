Kanser tedavisi görenler için sonbahar-kış önlemleri

Sonbahar-kışta risklerin yönetimi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanser tedavisi gören hastaların sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Tedavi döneminde bağışıklık sistemindeki geçici baskılanmalar nedeniyle enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir; bu nedenle hem hastaların hem de bakım verenlerin uyanık olması önem taşıyor.

Doç. Dr. Aktaş, hastaların ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı ve genel durum değişikliği gibi belirtileri kesinlikle hafife almaması gerektiğini söyledi. Özellikle 38C ve üzeri ateş, titreme, belirgin halsizlik veya solunum sıkıntısı görüldüğünde, hastaların kendi kendine ilaç kullanmak yerine gecikmeden takip eden sağlık ekibiyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Günlük önlemler:

Enfeksiyonlardan korunmada günlük basit önlemler büyük fark yaratır. El hijyeti konusunda özen gösterilmesi, hasta veya solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılması ve kapalı, kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca dikkatli davranılması öneriliyor. Ortamların iyi havalandırılması ve kalabalığın azaltılması, riskin düşürülmesine katkı sağlar.

Doç. Dr. Aktaş ayrıca mevsimsel grip aşısının hastanın tedavisi ve bağışıklık durumu göz önünde bulundurularak takip eden hekimle birlikte planlanması gerektiğine dikkat çekti. Aşı kararı kişiye özel olarak değerlendirilmelidir.

Beslenme ve sıvı alımı:

Tedavi sürecinde yeterli ve dengeli beslenme hastanın genel durumunu korumada kilit role sahiptir. Doç. Dr. Aktaş, tek tip beslenme programları veya bilimsel dayanağı olmayan diyet önerilerinden uzak durulması gerektiğini söyledi. Yeterli enerji ve protein alımı tedavi toleransını ve genel iyilik halini destekler.

İştahsızlık, bulantı, ağız yaraları veya yutma güçlüğü gibi sorunlar beslenmeyi zorlaştırabilir; bu tür durumlarda beslenme düzeni hastanın kişisel ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmelidir. Sosyal medyada ‘kanseri tedavi ettiği’ iddia edilen kısıtlayıcı diyetler veya takviyeler konusunda mutlaka hekim görüşü alınmalıdır.

Havaların serinlemesiyle susama hissinde azalma olabilir; bu nedenle yeterli sıvı tüketimi ihmal edilmemelidir. Sıvı ihtiyacı herkes için aynı değildir; özellikle böbrek, kalp veya başka kronik hastalığı olanların günlük sıvı alımını hekim önerilerine göre düzenlemesi gerekir.

Günlük yaşam ve tedavi takibi:

Hastaların kendilerini tamamen sosyal yaşamdan izole etmeleri her zaman gerekli değildir. Doç. Dr. Aktaş, hastanın genel durumuna uygun ölçüde günlük hareketliliğin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Yeterli dinlenme kadar, hafif yürüyüşler ve uygun fiziksel aktiviteler de genel iyilik haline katkı sağlar; ancak aktivite düzeyi mutlaka kişinin sağlık durumu ve aldığı tedaviye göre ayarlanmalıdır.

Son olarak, kanser tedavisinin her hasta için farklı seyrettiğini hatırlatan Doç. Dr. Aktaş, beslenme, fiziksel aktivite, enfeksiyonlardan korunma ve günlük yaşam ile ilgili önerilerin kişiye göre değişeceğini, hastaların tedavilerini aksatmaması, planlanan kontrollerine devam etmesi ve yeni ortaya çıkan şikâyetleri hekimleriyle paylaşmasının tedavinin sağlıklı ilerlemesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

DOÇ. DR. AKTAŞ: "KANSER TEDAVİSİ ALAN HASTALAR SONBAHAR-KIŞ DÖNEMİNDE ENFEKSİYONLARA KARŞI NELERE DİKKAT ETMELİ"