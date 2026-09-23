Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Kapadokya'da turizmle harmanlanan safran tarlası kuruluyor

Göreme'de 2,5 dönümlük alanda başlayan safran üretimi, tarım turizmiyle entegre edilerek ziyaretçilere hasat deneyimi sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kapadokya'da turizmle harmanlanan safran tarlası kuruluyor

Safran dikimi ve hedefler:

Kapadokya bölgesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tarım turizminin geliştirilmesi amacıyla tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan safranın dikimine Göreme'de başlandı. Turizmci Güray Tosun öncülüğünde yaklaşık 2,5 dönümlük alanda başlayan uygulama, ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yayılmayı amaçlıyor.

Arazi hazırlıkları tamamlanırken, bölgenin ikliminin safran yetiştiriciliğine uygun olduğu vurgulandı. Tosun, Kapadokya'da yaygın olarak yetiştirilen buğday, arpa, patates ve kabak çekirdeğinin yanında alternatif ürünlerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hasat ve verim beklentisi:

Safranın yüksek katma değere sahip ancak emek isteyen bir bitki olduğuna işaret eden Tosun, hasadın büyük özen gerektirdiğini belirtti. "Ortalama 350 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor" diyen Tosun, çiçeklerin açmasının ardından hasadın kasım ayının başlarında yapıldığını, toplanan ipliksi kısmın kurutulduğunu anlattı.

Tosun, ek olarak beklentilerini şöyle özetledi: "Yaklaşık 100 metrekarelik alandan 10-15 gram civarında mahsul bekliyoruz." Bu oran, üretimin emeğini ve yüksek katma değerini ortaya koyuyor.

Tarım turizmiyle entegrasyon:

Projede safran üretiminin yalnızca tarımsal bir girişim olmaktan çıkarılıp turizme entegre edilmesi hedefleniyor. Tosun, "Biz turizmci olduğumuz için yaptığımız çalışmayı turizmle birleştirmek istiyoruz" diyerek, gelen misafirlerin üretim sürecini yerinde görmelerini ve hasat döneminde sürece dahil edilmelerini planladıklarını ifade etti.

Çalışma kapsamında safranın yanı sıra salep, beyaz zambak ve tarihi-kültürel değeri olan lale gibi bitkiler de farklı alanlarda denenerek turistik deneyimlerle harmanlanacak. Tosun, elde edilecek ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmaların da programlandığını belirtti.

Safran üretimi projesi, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmayı ve ziyaretçilere özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Turizm ve tarımı bir araya getirmeyi hedefleyen girişim, Kapadokya'nın ekonomik ve kültürel değerine katkı sağlamayı planlıyor.

KAPADOKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE TARIM TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ...

KAPADOKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE TARIM TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA TIBBİ AROMATİK BİTKİ OLAN SAFRANIN DİKİMİNE BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu
images

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı
images

Kuryelerin park ettiği trafiğe kapalı sokak esnaf ve yayaları zorluyor
images

Alanya açıklarında deniz hortumu kıyıya ulaşmadan söndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

Çatıya pankart astılar: CDU genel merkezinde iklim aktivistlerinin protestosu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü