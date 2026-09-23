Kapadokya'da turizmle harmanlanan safran tarlası kuruluyor

Safran dikimi ve hedefler:

Kapadokya bölgesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tarım turizminin geliştirilmesi amacıyla tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan safranın dikimine Göreme'de başlandı. Turizmci Güray Tosun öncülüğünde yaklaşık 2,5 dönümlük alanda başlayan uygulama, ilerleyen dönemde daha geniş alanlara yayılmayı amaçlıyor.

Arazi hazırlıkları tamamlanırken, bölgenin ikliminin safran yetiştiriciliğine uygun olduğu vurgulandı. Tosun, Kapadokya'da yaygın olarak yetiştirilen buğday, arpa, patates ve kabak çekirdeğinin yanında alternatif ürünlerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hasat ve verim beklentisi:

Safranın yüksek katma değere sahip ancak emek isteyen bir bitki olduğuna işaret eden Tosun, hasadın büyük özen gerektirdiğini belirtti. "Ortalama 350 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor" diyen Tosun, çiçeklerin açmasının ardından hasadın kasım ayının başlarında yapıldığını, toplanan ipliksi kısmın kurutulduğunu anlattı.

Tosun, ek olarak beklentilerini şöyle özetledi: "Yaklaşık 100 metrekarelik alandan 10-15 gram civarında mahsul bekliyoruz." Bu oran, üretimin emeğini ve yüksek katma değerini ortaya koyuyor.

Tarım turizmiyle entegrasyon:

Projede safran üretiminin yalnızca tarımsal bir girişim olmaktan çıkarılıp turizme entegre edilmesi hedefleniyor. Tosun, "Biz turizmci olduğumuz için yaptığımız çalışmayı turizmle birleştirmek istiyoruz" diyerek, gelen misafirlerin üretim sürecini yerinde görmelerini ve hasat döneminde sürece dahil edilmelerini planladıklarını ifade etti.

Çalışma kapsamında safranın yanı sıra salep, beyaz zambak ve tarihi-kültürel değeri olan lale gibi bitkiler de farklı alanlarda denenerek turistik deneyimlerle harmanlanacak. Tosun, elde edilecek ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmaların da programlandığını belirtti.

Safran üretimi projesi, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmayı ve ziyaretçilere özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Turizm ve tarımı bir araya getirmeyi hedefleyen girişim, Kapadokya'nın ekonomik ve kültürel değerine katkı sağlamayı planlıyor.

KAPADOKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE TARIM TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA TIBBİ AROMATİK BİTKİ OLAN SAFRANIN DİKİMİNE BAŞLANDI.