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Kapıkule'de tır şoförleri bekleyişe ve vize kısıtlamalarına tepki

Edirne Kapıkule'de bir araya gelen tır şoförleri, Schengen vize sınırlaması, uzun kuyruklar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle çözüm talep etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kapıkule'de tır şoförleri bekleyişe ve vize kısıtlamalarına tepki

Kapıkule'de tır şoförleri bekleyişe ve vize kısıtlamalarına tepki

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında toplanan uluslararası taşımacılık yapan şoförler, sınır kapılarında yaşanan uzun beklemeler, Schengen vize kısıtlamaları ve yetersiz altyapı nedeniyle eylem yaptı. Sürücüler, beklemelerin hem bireysel koşullarını hem de ticari lojistiği olumsuz etkilediğini, ürün teslimatlarındaki gecikmelerin sanayicileri ve dolayısıyla ülke ekonomisini zor durumda bıraktığını söyledi.

şoförlerin talepleri:

Sürücüler, Avrupa ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlamalarının mesleki faaliyetlerini aksattığını belirterek, 180 günde 90 gün ile sınırlı Schengen uygulamasının esnekleştirilmesini veya mesleki geçişleri kolaylaştıracak düzenlemelerin getirilmesini istedi. Ayrıca sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin kısaltılması ve temel ihtiyaçları karşılayabilecek tuvalet, duş, yemek ve dinlenme alanlarının oluşturulması talepleri öne çıktı.

eylem, güvenlik ve görüşme süreci:

Şoförler sloganlar atarak Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) girişine yürüdü ve oturma eylemi yaptı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolun trafiğe açılması için sürücülerle görüştü. Jandarma, sürücülerin belirleyeceği dört kişilik temsilci heyetinin yetkililerle bir araya getirilerek taleplerin iletileceğini bildirdi.

Katılımcılar, sınır kapılarında kilometrelerce uzayan kuyruklarda günlerce beklediklerini, bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını vurguladı. Şoförler yetkililerden kalıcı altyapı çözümleri, bekleme sürelerini azaltacak operasyonel düzenlemeler ve vize uygulamalarında mesleğe özgü kolaylıklar talep ederek sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

KAPIKULE SINIR KAPISI&#039;NDA BİR ARAYA GELEN TIR SÜRÜCÜLERİ EYLEM YAPTI

KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA BİR ARAYA GELEN TIR SÜRÜCÜLERİ EYLEM YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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