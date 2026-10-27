Kapıları açık tutacağız, hedefimiz iktidar

Özgür Özel il başkanları toplantısında parti yönelimini anlattı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında partinin yeni evresine girdiğini belirtti. İllerdeki örgütlenme süreçlerinin tamamlandığını söyleyen Özel, bundan sonra partinin adının, logosunun ve enerjisinin yenilenmiş biçimiyle iktidar yürüyüşüne başlayacağını ifade etti. Partiye yeni katılımların ve tabandan güçlenmenin vurgulandığı konuşmada kapıların herkese açık tutulacağı mesajı öne çıktı.

Sokakta siyaset: mahalle meclisleri ve kadroların görevi:

Özel, kadroların artık daha çok sokakta, meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada, fabrikada ve işçi servislerinde görüleceğini söyledi. Parti içi yetkinliğin ve yeteneğin üyede olduğunu vurgulayan Özel, mahalle meclislerinin kurulacağını; yeni gelen bir üyenin potansiyelinin, katkısının ve yönlendirilmesinin bu meclislerle belirleneceğini anlattı. Siyasetin yukarıdan aşağıya dayatmalarla değil, aşağıdan yukarıya işleyen mekanizmalarla şekilleneceğini, kararların yerelde tartışılıp genel uygulamaya taşınacağını belirtti.

Sandık güvenliği ve örgütsel sorumluluk:

Mahallede siyasetin planlanmasında ve uygulanmasında üyelere önemli görevler düştüğünü söyleyen Özel, özellikle sandık güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Siyasi Partiler Kanunu gereğince yeni kurulmuş partilerin resmi sandık görevlileri olamadığını hatırlatarak, müşahitlik, gönüllülük ve farklı yöntemlerle sandıklarda var olmanın önemine işaret etti. Özel, tüm üyelerin sandıklarda aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti’nin kapıları ardına kadar açık olacak ifadesiyle partinin her görüşe açık olduğunu tekrarlayan Özel, ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrağı ve kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan; demokrasiden, hukuktan yana durup mevcut para düzeninden rahatsız olan herkese parti kapılarının açık kalacağını belirtti. İllerden genel merkeze yalnızca şikayet değil, sorunların somut çözümlerine yönelik önerilerin taşınacağını söyledi. Özel, Yeni Parti'nin amacının sadece bir parti kurmak değil, iktidar olmak olduğunu vurguladı.

Belediye operasyonları ve adalet vurgusu:

Bugün sabah Merkezefendi Belediyesi'ne ve Bakırköy'de bazı belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlara da değinen Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının gözaltına alındığını aktardı. 86 yaşındaki birinin gözaltına alınmasını örnek göstererek yaşananların haksızlıklara dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte partinin asla unutkan olmayacağını; zulmü edenleri, yargı yetkisini parti çıkarı için kullananları ve mağdur edenleri hatırlayacaklarını dile getirdi: 'Asla unutkan olmayacağız'.

Yasal mücadele ve fon yasası eleştirisi:

Meclisten geçen fon yasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, yasanın mağdurlara yeni darbeler vurduğunu savundu. Özel, partisinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak mağdurların haklarını kısıtlayacak maddelerin iptali için gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi. Ayrıca, İBB borsası, FETÖ borsası ve TERA fonu iddialarına atıfta bulunarak, yurt dışına çıkarılan paraların aklanmasına yönelik uluslararası yetkilerin kullanılması gerektiğini belirtti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında bu konular için iki farklı çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı ve illere mağdurlarla çalışılması talimatını verdi.

Dış politika: barış, refah ve bölgesel iş birliği:

Özel, Yeni Parti'nin dış politikasının milli menfaatlerden yana olduğunu, Orta Doğu'da barış yanlısı bir duruşu savunduklarını söyledi. Yemen konusunda Türkiye'nin savaşın değil barışın tarafında olması gerektiğini belirten Özel, Amerika ve İsrail merkezli emperyalist çıkarların bölgede rol almasına karşı çıktıklarını ifade etti. Türkiye'nin Arabistan ve Pakistan ile ilkeli ilişkiler kurmasının önünde engel olmadığını, ancak Türk askerinin çatışma bölgelerine gönderilmesine partisinin destek vermeyeceğini açıkladı.

Yeni Parti'nin hedefleri arasında komşularla bölgesel kalkınmaya dayalı iş birlikleri, Amerika, Rusya ve Çin ile dengeli ilişkiler ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin yer aldığını belirten Özel, partinin göreve hazır olduğunu ve milletin yanında durduğunu söyledi. Gazetecilere, sivil topluma ve demokrasiye yönelik saldırılara karşı hem hukuk hem moral cephesinde mücadele edeceklerini ekledi.

Konuşma, partinin önümüzdeki ay yapacağı ilk kurultayın muhalefetteyken düzenlenecek tek kurultay olacağı vurgusuyla sona erdi. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş amacının ve yöneliminin iktidar odağı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: "Partinin kapılarını farklı görüşlere açtık, açık tutmaya da devam edeceğiz"