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Kaptan Eda Erdem Dündar: takımda 'bunu tekrar başarabiliriz' inancı öne çıktı

Eda Erdem Dündar, VNL zaferinin takıma özgüven ve sabır kazandırdığını; Akdeniz Oyunları’ndaki onurun ekip ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kaptan Eda Erdem Dündar: takımda 'bunu tekrar başarabiliriz' inancı öne çıktı

eda erdem dündar'ın değerlendirmesi:

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğunun takımın özgüvenini belirgin şekilde yükselttiğini söyledi. Dündar, basın toplantısında VNL galibiyetinin ve altın madalyanın, oyuncularda "Daha önce başardık, bunu tekrar başarabiliriz" hissini pekiştirdiğini vurguladı.

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası kapsamında yarın saat 16.00'da Sırbistan ile oynanacak maç öncesi konuşan kaptan, organizasyonlar arasındaki dayanışmanın ve değer vermenin takım performansına olumlu yansıdığını aktardı.

akdeniz oyunları ve takım ruhu:

Dündar, Akdeniz Oyunları'nda onore edilen takımın varlığının kendisini duygulandırdığını belirtti. "Bence değer görmek çok önemli. Değerli hissetmek sizin daha fazlasını yapmanıza sebep oluyor," diye konuştu ve federasyona teşekkür etti. Dündar, organizasyonda 2003 yılındaki A Milli Takımı'nın da görülmesinin kendisini geçmişe götürdüğünü, pek çok ablasıyla aynı takımda mücadele ettiğini ifade etti.

Ayrıca Akdeniz Takımı ile bir ay boyunca idman yaptığını, Arelya'nın o dönemde hazırlandığını ve takımın namağlup, altın madalya ile döndüğünü hatırlattı. Bu birlikteliğin voleybolun "ne kadar büyük bir aile" olduğunu gösterdiğini ve onore etmenin değerine dikkat çekti.

grup maçları ve saha içi iletişim:

Dündar, turnuvanın grup aşamasını değerlendirirken grubun diğerlerine göre daha zorlu olduğunu söyledi: "Diğer takımlara göre bizim grubumuz daha zorluydu. Bunu açıkça söylemeliyiz." Letonya ve Slovenya karşılaşmalarını başarılı bulduğunu, Macaristan maçında ise rakibin takımı zorladığını aktardı.

Takımın özellikle iletişim ve saha içi soğukkanlılıkta gelişme gösterdiğini belirten kaptan, kendi katılımının takımın daha sabırlı ve sakin oynamasına katkı verdiğini söyledi. "Sahadaki o iletişimi daha iyi yapıyoruz. Herkes birbiriyle konuşuyor; neyi doğru, neyi yanlış yapıyoruz, pozisyon pozisyon nerelerde farklı hareket etmeliyiz konuşuyoruz," dedi.

Almanya maçına dair de değerlendirme yapan Dündar, Belçika galibiyetinden sonra beklenen oyun seviyesinin karşılanmadığını ama Alman ekibinin beklenenden daha dirençli olduğunu belirtti. Buna rağmen takımın sakin kalmayı başardığını ve savunmadaki dirence karşılık verildiğini ifade etti.

kaptanın rolü ve takıma yaklaşımı:

Turnuvanın ilk beş maçında oynamadığı için oyuncular üzerinde baskı yaratmak istemediğini söyleyen Dündar, saha kenarında ve set aralarında taktiksel ve mental destek verdiğini aktardı. "Ben daha çok onların kendileri gibi olmalarını istedim sahada," diyerek oyuncuların turnuva boyunca bu tutumu sergilediğini kaydetti.

Sonuç olarak Dündar, VNL'deki başarının getirdiği özgüvenin ve turnuvalar arası dayanışmanın takımın moralini yükselttiğini, bunun da ilerleyen maçlarda Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

EDA ERDEM DÜNDAR, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

EDA ERDEM DÜNDAR, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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