Kaptan Mahir Ağva: yeni sezonda karakter, zafer aktaş ve taraftarın önemi

Mahir Ağva'nın 2026-2027 sezonu değerlendirmesi:

Y. Denizli Basket kaptanı Mahir Ağva, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni kadroyu, Başantrenör Zafer Aktaş’ın oyun anlayışını ve hem Türkiye Ligi hem de Avrupa hedeflerini anlattı. Deneyimli oyuncu, takım içindeki karakter ve çalışma disiplininden memnun olduğunu belirtti.

kadronun karakteri ve çalışma anlayışı:

Ağva, oluşturulan kadronun karakter yapısını öne çıkararak hem Türk hem de yabancı oyuncuların gayretine vurgu yaptı. "Bütün oyuncular, yabancı oyuncular olsun, Türk oyuncular olsun, hepsi çok iyi karakter. Daha yeni başladık ama bunu hissedebiliyorsun. Herkes çalışmak, kendini göstermek ve üzerine koymak istiyor. O yüzden ben açıkçası çok pozitif düşünüyorum" sözleriyle takımın atmosferine dair beklentisini aktardı.

zafer aktaş ve geçen sezonun etkisi:

Kaptan, Zafer Aktaş ile geçirdiği ikinci sezonun kendi gelişimi ve takım başarısı açısından önemine dikkat çekti. "Bu benim ikinci senem Zafer abiyle. Zafer abiyi zaten uzun yıllardır tanıyorum. Geçen sene beni buraya getirdi. İyi ki de geldim. Takım olarak çok iyi bir sezon geçirdik. Kendim için de çok güzel bir yıl oldu" ifadeleriyle teknik ekiple kurduğu ilişkinin değerini vurguladı.

Denizli için ilk defa kazanılan Avrupa hakkının takıma büyük moral verdiğini söyleyen Ağva, geçen sezonun kulüp tarihindeki yerini önemsediğini belirtti: "Geçen sene çok büyük iş yaptık. Sonuçta Denizli için ilk defa Avrupa hakkını kazandık. Bu da bence çok büyük bir iş." Kendisinin de yeni sezonda bireysel olarak üzerine koymak istediğini ekledi.

lig hedefleri ve Avrupa perspektifi:

Ağva, yeni sezonda önceliklerinin Türkiye Ligi’nde kalıcı olmak olduğunu net biçimde açıkladı. "Hedef tabii ki öncelikle Türkiye Ligi’nde ligde kalmak. Sonuçta Türkiye Ligi çok zor bir lig. Maddi anlamda çok iyi takımlar çıktı yukarı. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türkiye Ligi’nde kalmak istiyoruz" sözleriyle ligi ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Avrupa hedefi hakkında temkinli ama umutlu bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden kaptan, takviyeli programın yorucu olabileceğini ancak oyuncu tecrübesinin bu tempoya uyum sağlayacağını düşündüğünü söyledi: "Avrupa ve Türkiye Ligi bizi biraz yorabilir ama çoğu oyuncunun bu seviyede tecrübesi var. İnşallah bizim için çok güzel geçer" ve "Avrupa’da maç maç bakacağız" değerlendirmelerini yaptı.

Taraftarın desteğine özel vurgu yapan Ağva, Denizli seyircisinin takıma verdiği desteğin önemli bir avantaj olduğunu aktardı. Rakip oyuncuların da Denizli deplasmanını zor bulduğunu ilettiğini belirten kaptan, taraftarlara teşekkür ederek önlerindeki sürecin zorlu ama öğretici ve keyifli olacağını sözlerine ekledi.

YUKATEL DENİZLİ BASKET’İN KAPTANI MAHİR AĞVA, 2026-2027 SEZONU ÖNCESİ YENİ KADROYU, BAŞANTRENÖR ZAFER AKTAŞ’IN OYUN ANLAYIŞINI, TÜRKİYE LİGİ VE AVRUPA HEDEFLERİNİ DEĞERLENDİRDİ. AĞVA, TAKIMIN KARAKTERİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTİRKEN DENİZLİ TARAFTARININ DESTEĞİNE DE DİKKAT ÇEKTİ.