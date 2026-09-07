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Kara kazan üstünde düğün geleneği Hallı Köyü'nde canlandı

Alaplı Hallı Köyü'ndeki düğünde damat Ferhat Tönen ile sağdıç, ayaklarına katran ve un sürülüp kara kazanın üstünde oynatılarak gelenek yaşatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kara kazan üstünde düğün geleneği Hallı Köyü'nde canlandı

geleneksel ritüel:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyünde gerçekleşen düğünde, yöredeki eski bir töre tekrar sahnelendi. Gelinin ve damadın yakın çevresi tarafından organize edilen etkinlikte, damat Ferhat Tönen ile sağdıç önce ayaklarına katran ve un sürülerek hazırlık yapıldı. Ardından ikili, oyun gereği kara kazanın üzerine çıkarıldı ve davetlilerin alkışları arasında yöresel müzik eşliğinde oynatıldı.

eğlence ve dayanışma:

Oyun sırasında damat ve sağdıç zaman zaman dengesini kaybetse de çevrelerindeki arkadaşları onları düşmekten korumak için çevrede eğlenceli bir destek oluşturdu. Davetliler ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti; etkinlik boyunca hem kahkaha hem de heyecan vardı. Organizasyon, düğün törenine renk katarak katılımcılara anı bıraktı.

geleneğin anlamı:

Yörede sürdürülen bu tür ritüellerin amacı, geçmişte kadınların ev ve günlük yaşamda üstlendiği zorlu işleri sembolik olarak oyun ve eğlence yoluyla anlatmaktır. Hallı Köyü’ndeki bu uygulama, hem eski düğün geleneklerinin yaşatılmasına hem de toplumsal belleğin canlı tutulmasına katkı sağladı. Etkinlik, konukların doyasıya eğlenmesine ve toplumun ortak anılarına yeni bir renk eklemesine vesile oldu.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ESKİ DÜĞÜN GELENEKLERİNİ YAŞATMAK AMACIYLA DÜZENLENEN DÜĞÜNDE DAMAT...

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ESKİ DÜĞÜN GELENEKLERİNİ YAŞATMAK AMACIYLA DÜZENLENEN DÜĞÜNDE DAMAT VE SAĞDIÇ, ARKADAŞLARI TARAFINDAN KARA KAZANIN ÜZERİNE ÇIKARILARAK OYNATILDI. AYAKLARINA KATRAN VE UN SÜRÜLEN DAMAT İLE SAĞDICIN EĞLENCELİ ANLARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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