Karabet Geçidi'nde sis ve kar sürücüler için görüş kabusuna dönüştü

Karabet Geçidi'nde kar ve sis sürücülere zorluk çıkardı
Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı aniden bastırdı ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesi yer yer 5 metreye düştü:
Bölgede aynı anda etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi; bu durum sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
Sürücüler kışlık lastiklerini erkenden takacaklarını söyledi:
Sürücüler, bölge şartları nedeniyle kışlık lastiklerini erkenden takmaya başlayacaklarını belirtti.
Karabet Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı
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