Karabet Geçidi'nde sis ve kar sürücüler için görüş kabusuna dönüştü

Karabet Geçidi'nde kar ve sis sürücülere zorluk çıkardı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı aniden bastırdı ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye düştü:

Bölgede aynı anda etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi; bu durum sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Sürücüler kışlık lastiklerini erkenden takacaklarını söyledi:

Sürücüler, bölge şartları nedeniyle kışlık lastiklerini erkenden takmaya başlayacaklarını belirtti.

Karabet Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı