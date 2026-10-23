Karabiga'nın dış bağlantısı 2027'de sıcak asfalta kavuşacak

Karabiga-biga yolunda yeni adım:

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider arasındaki girişim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan görüşme sonucunda meyvesini verdi. Görüşmede talep edilen 18 kilometrelik Biga-Karabiga yolunun sıcak asfaltla yenilenmesi, bakanlık tarafından 2027 yılı yatırım programına alındı.

talebin içeriği ve beklenen etkileri:

Başkan Elbi, Karabiga’nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilendiğini ve mahallelerde toplam 380 bin 747 metrekare parke taşı döşendiğini hatırlattı. Şimdi hedefin dış bağlantı olduğunu belirten Elbi, Biga-Karabiga yolunun sıcak asfaltla yenilenmesinin ulaşım konforu, trafik güvenliği ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Bakanlık kaynakları, projenin yatırım programına alınmasının uygulama aşamasına geçiş için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

karabiga yeni liman projesi masada:

Görüşmede ayrıca Karabiga Yeni Liman Projesinin mevcut durumu değerlendirildi. Elbi, liman projesinin ÇED sürecinin birçok kurum üzerinden devam ettiğini ve yatırım aşamasına taşınması için sürecin hızlandırılmasının istendiğini aktardı. Toplantıda, hem yol yatırımı hem de liman çalışmaları için koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Başkan Elbi, yapılan görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu ve Milletvekili Gider’e destekleri için teşekkür ederek, Karabiga halkının ulaşımda ve altyapıda daha iyi şartlara kavuşacağı sözünü yineledi. 2027 programına alınan projenin hayata geçirilme takvimi ve uygulanma detayları için sonraki adımların planlanacağı bildirildi.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, KARABİGA İLE BİGA ARASINDAKİ 18 KİLOMETRELİK KARAYOLUNUN SICAK ASFALT YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.