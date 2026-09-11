Samsun'da kahverengi kokarca için feromon destekli cezbet-öldür uygulaması

Samsun'da cezbet-öldür yöntemi sahada:

Karadeniz bölgesinin tarımsal üretimini tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadelede Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada yoğun bir uygulama yürütüyor. Çarşamba Ovası'nda hayata geçirilen biyoteknik mücadele kapsamında uygulanan cezbet-öldür yöntemiyle zararlıların toplandığı noktalara müdahale edilerek popülasyonun baskılanması hedefleniyor.

Bu sezon kent genelinde 26 bin feromon tuzağı kullanılmak üzere sahaya yerleştirildi. Uygulamanın saha çalışmaları, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş ve teknik personelin katılımıyla İl Müdürü Kemal Yılmaz tarafından yerinde incelendi.

uygulamanın sahadaki işleyişi:

Feromon adı verilen koku yayıcı tuzaklar; huni şeklindeki kaplar, ağaç dallarına asılan bez parçaları veya duvar yüzeylerine yerleştirilen düzeneklerle zararlıları belli alanlarda topluyor. Toplanan kokarcaların bulunduğu noktalarda teknik ekiplerce hedefe yönelik ilaçlama ve imha işlemleri yapılıyor. Tarım mühendisleri ve muhtarlar, tuzak noktalarını düzenli kontrol ederek yoğunlaşma tespit edildiğinde anında müdahale sağlıyor.

Uygulamada feromonların konumlandırılması ve korunması önemli bir hassasiyet. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilaçlama yapılmadan önce feromonların daldan alınması gerektiğini; ilacın doğrudan feromona temas etmesinin önlendiğini belirtti. Böylece tuzak etkinliği korunarak mücadele verimliliği artırılıyor.

müdahale takvimi ve uyarılar:

Mevsimsel seyir gereği yoğunlaşmanın özellikle Eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde beklenmesi nedeniyle ekipler sahada aktif tutuluyor. Müdür Yılmaz, bu dönemde feromon asılan noktalarda daha fazla birikim görüleceğini ve imha sayısının artacağını vurguladı. Uygulamanın sürekliliğinin popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin altına düşürene kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Yürütülen entegre mücadele programı sadece biyoteknik uygulamalardan ibaret değil. Müdür Yılmaz, mekanik ve kimyasal mücadelelerin ev ve bahçe ölçeğinde uygulandığını, önceki dönemlerde samuray arılarıyla biyolojik mücadele yöntemlerinin de işletildiğini hatırlattı.

Teşkilat yetkilileri, üreticiler ve muhtarlarla koordineli sürdürülen çalışmalarda teknik ekiplerin sahadaki ilaçlama ve kontrol uygulamalarının ardından operasyonların tamamlandığı bildirildi. Müdür Yılmaz ayrıca, mücadelenin ihmale gelmeyeceğini ve saha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Uygulamanın saha başarısı, düzenli kontrol, doğru feromon kullanımı ve zamanında müdahale ile ölçülüyor. Müdür Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre kahverengi kokarca ile mücadelede elde edilen sonuçlar, yürütülen çalışmaların etkinliğini gösteriyor; zira bir dişi kokarca yılda yaklaşık 300 yumurta bırakabiliyor ve mücadelenin bırakılması durumunda popülasyonun hızla yeniden yükseleceği uyarısı yapıldı.

Uygulama ile ilgili saha faaliyetleri ve takip işlemleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile koordineli olarak sürdürülüyor ve belirlenen alanlarda yoğunlaşma görüldüğünde anında müdahale ediliyor.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KEMAL YILMAZ, ÖZELLİKLE KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIMSAL ÜRETİME BÜYÜK ZARAR VEREN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI YÜRÜTÜLEN BİYOTEKNİK MÜCADELE KAPSAMINDA ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 'CEZBET-ÖLDÜR' YÖNTEMİYLE TUZAK BİTKİ İLAÇLAMA UYGULAMASINI YERİNDE İNCELEDİ.