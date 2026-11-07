Karabük Üniversitesi CWTS Leiden sıralamasında bilimsel etkiyle üçüncü

Karabük Üniversitesi'nin Leiden sıralamasındaki konumu:

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Hollanda'daki Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yayımlanan Leiden Ranking 2026 sonuçlarında bilimsel yayınlarının uluslararası atıf etkisi bakımından öne çıktı. KBÜ, en fazla atıf alan yüzde 10'luk yayın dilimine girme oranında %9,7 seviyesine ulaşarak Türkiye'deki üniversiteler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamadaki ayrıntılar:

Sıralamanın ilgili göstergesinde Türkiye'de ilk sırada Sabancı Üniversitesi %12,3, ikinci sırada Düzce Üniversitesi %10,4, üçüncü sırada ise Karabük Üniversitesi %9,7 bulundu. Bu kurumları Boğaziçi Üniversitesi %9,1, Koç Üniversitesi %8,9 ve Harran Üniversitesi %8,9; ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi %8,3, Orta Doğu Teknik Üniversitesi %8,1, Bilkent Üniversitesi %7,9 ve Süleyman Demirel Üniversitesi %7,7 izledi.

Sıralamanın anlamı ve etki değerlendirmesi:

CWTS Leiden Ranking, üniversiteleri yayın sayısının ötesinde çalışmaların atıf performansı ve uluslararası etki düzeyine göre değerlendiriyor. En fazla atıf alan yüzde 10'luk yayın dilimine girme oranı, kurumun seçkin ve uluslararası alanda karşılık bulan araştırmalar üretme kapasitesinin göstergesi olarak değerlendiriliyor; KBÜ'nün %9,7 oranı da bu bakımdan araştırma kalitesine işaret ediyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin akademik vizyonunda yalnızca yayın sayısını artırmanın değil, bilim dünyasında karşılık bulan, nitelikli ve uluslararası etki değeri yüksek çalışmalar üretmenin bulunduğunu vurguladı. Kırışık, en fazla atıf alan yayın diliminde Türkiye üçüncüsü olmanın araştırma kalitesi ve bilimsel üretkenliğin seviyesini gösterdiğini belirtti ve başarıda emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), CWTS LEİDEN RANKİNG 2026 SONUÇLARINDA BİLİMSEL YAYINLARININ ULUSLARARASI ATIF ETKİSİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YER ALDI.