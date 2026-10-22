Karabük Üniversitesi masa tenisi il şampiyonasında ilk iki sırayı aldı

Karabük Üniversitesi masa tenisi şampiyonluğu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) personelinden oluşan takımlar, 4. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Karabük İl Şampiyonası'nda ilk iki sırayı paylaştı. KBÜ A Takımı şampiyon olurken KBÜ B Takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

Müsabaka kadroları ve salon:

Müsabakalar Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. A Takımı; Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat Uzun, Personel Daire Başkanı Şaban Özkan, Şube Müdürü İsmail Yıldız ve Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri Sami Demirtaş'tan oluştu. B Takımı'nda ise Prof. Dr. Metin Kaya, Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Fakülte Sekreteri Fahrettin Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Abdullah Özel yer aldı.

Bölge şampiyonası hedefi:

İl şampiyonluğunu kazanan A Takımı, 5-11 Kasım tarihlerinde Bayburt'ta düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek. Takım üyeleri, bölge şampiyonasında birincilik elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kurumsal spor etkinlikleri, üniversite personelinin bir araya gelmesine ve kurum içi dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) PERSONELİNDEN OLUŞAN TAKIMLAR 4. KAMU SPOR OYUNLARI MASA TENİSİ KARABÜK İL ŞAMPİYONASI’NDA BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRADA YER ALDI.