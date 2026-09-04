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Karabük'te diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi başlatıldı

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, güçlendirilen kadrosuyla TUK onayı sonrası Endodonti ve Çocuk Diş Hekimliği uzmanlık eğitimine başladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük'te diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi başlatıldı

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi uzmanlık eğitimi programını hayata geçirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, akademik ve klinik altyapısındaki güçlendirmeler sonrasında Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) vermeye başladı. Fakülte, lisans eğitiminin yanı sıra uzmanlık öğrencilerini kabul ederek bölgesel ve ulusal düzeyde nitelikli uzman diş hekimleri yetiştirme hedefini resmen başlattı.

Yetkilendirme ve kabul süreci:

T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından yetkilendirilen program kapsamında Endodonti ile Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi verilecek. Nisan DUS kapsamında her iki anabilim dalına da ikişer araştırma görevlisi yerleşti ve eğitimler fakültenin öğretim üyelerinin rehberliğinde yürütülecek.

Akademik iş birliği ve uygulama olanakları:

Uzmanlık programları, ilgili protokoller doğrultusunda Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile koordineli şekilde sürdürülecek. Eğitim planı; teorik dersler ile kapsamlı klinik uygulamaların entegre edilmesi üzerine kuruldu.

Fakültenin öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kadro iki katına çıkarıldı. Bu artış, hem eğitim hem de klinik hizmet kapasitesinin yükseltilmesine olanak sağlarken Fakültenin 2025-2026 yıllarında öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısı ve bu yayınlara yapılan atıflarda da artış kaydetmesine katkı sağladı.

KBÜ yetkilileri, akademik gelişimin bilimsel üretkenlikle bütünleşik biçimde sürdürülmesi ve uzmanlık verilen anabilim dalı sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Fakültenin güçlenen yapısıyla bölgenin yanı sıra Türkiye genelinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine nitelikli uzmanlar kazandırmayı amaçladığı vurgulandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, GÜÇLENDİRİLEN AKADEMİK VE KLİNİK ALTYAPISIYLA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, GÜÇLENDİRİLEN AKADEMİK VE KLİNİK ALTYAPISIYLA DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ (DUS) VERMEYE BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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