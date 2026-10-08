Karabük’te kantinlerde hijyen seferberliği; öğrenci sağlığı öncelik

Karabük Belediyesi zabıta müdürlüğü kantinleri denetledi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimin odağı:

Ekiplerin incelemelerinde hijyen kurallarına uyum, ürünlerin son tüketim tarihleri ve açık gıdaların satış koşulları öncelikli olarak ele alındı. Zabıta görevlileri, satışa sunulan ürünlerin ambalaj ve etiket kontrollerini yaparken açık ürünlerin sunumu sırasında eldiven kullanımına özellikle dikkat çekti.

Kantin işletmecilerine; gıdaların hazırlanması, muhafaza edilmesi ve servis edilmesi süreçlerinde hijyen standartlarına eksiksiz uymaları, öğrenci sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

Uyarı ve yaptırım:

Denetimler sırasında kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Zabıta ekipleri, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Okul kantinlerinde hijyen kurallarına uyulması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışının önlenmesi amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, kantin işletmecilerinden kurallara titizlikle uymalarını beklediklerini ve denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

KARABÜK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE HİJYEN KURALLARI, ÜRÜNLERİN SON TÜKETİM TARİHLERİ VE AÇIK GIDALARIN SATIŞ KOŞULLARI TİTİZLİKLE İNCELENDİ.