Karabük'ün sanayi kavşağına çift şeritli düzenleme: trafik akışı ve güvenlik ön planda

Sanayi kavşağında düzenleme tamamlanmaya yakın

Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi'ndeki Sanayi Kavşağı'nda sürdürülen çalışma, kavşağın trafik akışını hızlandırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla planlandığı şekilde ilerliyor. Belediye ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen projede altyapı, üstyapı, drenaj ve yol genişletme işleri öncelikli yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında kavşak alanındaki depolama noktaları kenarlara alınıyor; tır dorseleri ve benzeri araçların ortadaki alanda birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya incelemelerde bulunarak, Karayolları ekiplerinin sahada aralıksız çalıştığını vurguladı. Yapılacak düzenlemeyle özellikle yoğun saatlerde araçların yeşil alana yönelmesinden kaynaklı kaza riskinin azalacağı ve trafik akışının rahatlayacağı belirtiliyor.

Çetinkaya, ortadaki depolama alanlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek bu alanların kenarlara taşındığını, alanın en geç 10-15 gün içinde çift şerit akar hale getirileceğini söyledi. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından belediye tarafından peyzaj çalışmalarının yapılarak bölgenin görsel olarak da yenileneceği ifade edildi.

Vatandaştan sabır çağrısı:

Çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Çetinkaya vatandaşlardan süreç boyunca sabırlı olmalarını istedi. Çetinkaya, yazın gurbetçi yoğunluğu, kışın okulların açılması gibi dönemlerle hizmetin mevsimi olmadığını belirterek belediyenin 7/24, 12 ay 365 gün sahada olacağını söyledi ve Sanayi Kavşağı'ndaki dokunuşla kaza riskinin minimuma indirilip trafiğin akıcı hale getirileceğini ifade etti.

Başkan Çetinkaya ayrıca yatırımın hayata geçirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karabük Valiliği, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.

KARABÜK’TE KURTULUŞ MAHALLESİ SANAYİ KAVŞAĞI’NDA SÜRDÜRÜLEN DÜZENLEMEYLE TRAFİK AKIŞININ ÇİFT ŞERİTLİ HALE GETİRİLMESİ VE KAZA RİSKİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR.