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Karacasu'da meydanda sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıp broşür dağıttı; BKİ ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karacasu'da meydanda sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği

Karacasu'da halk sağlığı haftası etkinliği

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası döneminde Cumhuriyet Meydanı'nda bir bilgilendirme standı kurdu. Etkinlik, yerel halkın sağlık konularında bilinçlendirilmesini hedefleyen bir dizi uygulama ve bilgilendirmeyi içerdi.

etkinlikte neler yapıldı:

Standı ziyaret eden vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve sağlıklı yaşam önerileri paylaşıldı. Ziyaretçilerin boy ve kilo ölçümleri alınarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) hesaplandı; ayrıca vatandaşların tansiyon değerleri ölçülerek sonuçlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu uygulamalar, bireylerin kendi sağlık durumlarını hızlıca değerlendirmelerine imkan sağladı.

hastanenin hedefleri ve sürdürülecek çalışmalar:

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi yetkilileri, toplum sağlığının korunması, erken farkındalık oluşturulması ve vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Etkinlik, halk sağlığı iletişiminin güçlendirilmesi ve düzenli taramaların öneminin vurgulanması açısından planlı bir adım olarak değerlendirildi.

Yerel düzeyde yürütülen bu tür bilgilendirme ve tarama faaliyetlerinin, kronik hastalık risklerinin erken tespiti ve halkın sağlık okuryazarlığının artırılması gibi uzun vadeli hedeflere katkı sağlaması amaçlanıyor.

HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA...

HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KARACASU’DA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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