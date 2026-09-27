Karacasu'da on metrelik kanala uçan otomobil itfaiye tarafından çıkarıldı

Kaza özet:

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bugün öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık on metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Olayın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala inerek araç içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler aracın tavanını keserek müdahale etti ve yaralılara ulaşmak üzere hazırlık yaptı.

Yaralıların kurtarılması ve sevk:

Aracın tavanını kesen itfaiye ekipleri, yaralılara ulaşıp sedye ile çıkardı. Çıkarılan iki yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK ON METRE YÜKSEKLİKTEN KANALA UÇTU. YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİM MÜDAHALESİ İLE ARAÇTAN ÇIKARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.