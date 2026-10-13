Karaciğerde saptanan lezyonun kaynağı tedavinin rotasını çiziyor

karaciğerde tümör kaynağının belirlenmesi neden kritik?:

Karaciğerde tespit edilen bir kötü huylu kitle her zaman karaciğer dokusundan kaynaklanmaz. Özellikle kalın bağırsak, mide, pankreas, meme ve akciğer gibi organlarda başlayan kanserler hastalığın ilerleyen dönemlerinde karaciğere yayılabilir. Güven Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Işık, "Karaciğerde kötü huylu bir tümör tespit edildiğinde yalnızca kitlenin büyüklüğüne veya yerleşimine bakmıyoruz. Tümörün karaciğerin kendi dokusundan mı geliştiğini, yoksa başka bir organdan mı yayıldığını belirlemek tedavi yaklaşımını doğrudan etkiliyor" diyerek kaynağın önemine dikkat çekti.

primer ve metastatik lezyonların ayrımı:

Tedavi seçeneğini belirleyen en temel ayrım, tümörün primer (karaciğere ait) mi yoksa metastatik (başka organdan yayılmış) mı olduğudur. Primer karaciğer kanserleri arasında hepatosellüler karsinom ve intrahepatik kolanjiyokarsinom yer alırken, metastatik lezyonlar başka bir organdaki kanserin karaciğere yayılmasıyla ortaya çıkar. Klinik uygulamada metastatik karaciğer tümörleri daha sık görülür; bunun en önemli nedenlerinden biri, bağırsaklardan gelen kanın portal ven aracılığıyla doğrudan karaciğere taşınmasıdır. Bu nedenle özellikle kalın bağırsak kanserleri karaciğere sık metastaz yapar.

belirti vermeyen hastalar ve tesadüfi bulgular:

Karaciğerin yedek ve metabolik kapasitesi, bazı tümörlerin uzun süre belirgin semptom oluşturmamasına neden olabilir. Prof. Dr. Işık, hastaların bazılarında lezyonların "başka nedenlerle yapılan görüntüleme incelemeleri sırasında" saptandığını belirtti. İlerledikçe ortaya çıkabilecek yakınmalar arasında karın sağ üst bölümünde ağrı, dolgunluk hissi, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve zaman zaman sarılık sayılabilir; ancak bu şikâyetler karaciğer kanserine özgü değildir. Özellikle daha önce kanser tanısı almış kişilerde karaciğerde yeni bir lezyon görüldüğünde ayrıntılı değerlendirme şarttır.

iyi huylu lezyonlar ve izlem gerekliliği:

Her karaciğer lezyonu kötü huylu değildir. Hemanjiom, fokal nodüler hiperplazi, hepatik adenom ve karaciğer kistleri gibi iyi huylu oluşumlar görüntülemelerde sıkça ortaya çıkar ve çoğu zaman müdahale gerektirmeden izlenebilir. Bununla birlikte lezyonun tipi, büyüklüğü, zaman içerisindeki değişimi ve çevre dokulara etkisi tedavi kararını değiştirebilir. Örneğin bazı hepatik adenomlarda kanama veya nadiren kötü huylu dönüşüm riski nedeniyle cerrahi gündeme gelebilir.

tedavi planında multidisipliner yaklaşımın önemi:

Karaciğerde tespit edilen bir tümörün tedavisinde uzmanların birlikte çalışması esastır. Genel cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji ve ilgili diğer disiplinlerin ortak değerlendirmesiyle en uygun yol seçilir. Prof. Dr. Işık, cerrahi kararının yalnızca kitlenin varlığına dayanmadığını, "tümörün sayısı, büyüklüğü, yerleşimi, karaciğerin işlevsel kapasitesi ve hastanın genel durumu" gibi faktörlerin göz önüne alındığını vurguladı. Bu çerçevede cerrahi dışında ablasyon, girişimsel radyoloji uygulamaları ve sistemik tedaviler de etkin seçeneklerdir.

doğru tanı ve evrelemenin rolü:

Karaciğerde bir kitlenin değerlendirilmesi ilk olarak iyi veya kötü huylu ayrımını içerir; kötü huylu bulunduğunda ise kaynağın tespiti tedavi rotasını belirler. Prof. Dr. Işık, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Karaciğerde saptanan bir kitlenin iyi veya kötü huylu olduğunun belirlenmesi ilk aşamadır. Kötü huylu tümörlerde ise hastalığın nereden kaynaklandığının ortaya konulması gerekir. Çünkü aynı organda görülen iki farklı tümör, tamamen farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilir."

Sonuç olarak karaciğerde tespit edilen her kitle kapsamlı bir değerlendirme gerektirir; görüntüleme bulguları, hastanın tıbbi geçmişi ve multidisipliner görüşmeler doğru tanı ve tedavi seçiminde belirleyicidir.

GÜVEN HASTANESİ GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. BURAK IŞIK