Karadaş yolu yenilendi: Demirci'nin 12 mahallesine daha güvenli ulaşım

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci'de Yarbasan Mahallesi çıkışından başlayan ve 12 mahalleyi birbirine bağlayan Karadaş yolunda altyapı yenileme ve kaplama işleri tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, hattın genelinde 46 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapıldı; raporlarda yolun bölge ulaşımı için stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

ziyaret ve değerlendirme:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkan Dutlulu'ya MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile bölge mahalle muhtarları eşlik etti. Başkan Dutlulu, projenin hem günlük ulaşım hem de taşımalı eğitim kapsamında servislerin kullanımı açısından önemine dikkat çekti.

Başkan Dutlulu'nun açıklamasında, '12 tane mahalleyi birbirine bağlayan Karadaş yolundayız. Burada toplam 46 kilometrelik bir yol yapımı gerçekleştirdik. Burayı hem mahalleliler kullanıyor hem de taşımalı okul minibüsleri kullanıyor. Manisa’mızın her bir köşesinde, her bir noktasında yol çalışmalarımız devam edecek. Demirci halkımıza hayırlı olsun' ifadeleri yer aldı.

Tamamlanan çalışmalar sayesinde Karadaş yolunun sürüş konforu ve güvenliği artırıldı; güzergâh, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımıyla birlikte öğrencilerin okullarına giderken kullandığı servis seferleri için de daha elverişli hale getirildi. Yerel yönetim yetkilileri, Manisa genelinde benzer yol yapım ve bakım onarımlarının devam edeceğini bildirdi.

Projenin sonrası bakım ve izleme süreçleri konusunda ilgili birimler tarafından planlamalar yapıldığı, yolun kullanım yoğunluğuna göre ilave iyileştirmelerin gündeme gelebileceği kaydedildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DEMİRCİ’DE 12 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 46 KİLOMETRELİK KARADAŞ YOLUNDA TAMAMLANAN SOĞUK ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. BÖLGE ULAŞIMINDA ÖNEMLİ BİR GÜZERGÂH OLAN YOLUN, MAHALLE SAKİNLERİNİN YANI SIRA TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ TARAFINDAN DA KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ.