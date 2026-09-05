Karadeniz'de nadir buluşma: palamut ve hamsi aynı anda kasaları doldurdu

Karadeniz'de balık mezadı hareketliliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan mezat sabaha dek sürdü. Bu sezon balık çeşidi ve miktarı dikkat çekiyor; palamut ve hamsinin aynı anda bol çıkması balıkçılar için çifte bereket anlamına geldi. Mezatta ayrıca mezgit, barbun ve istavrit de alıcı buldu.

gece mesaisi ve satış yoğunluğu:

Mezat, gece yarısından itibaren yüzlerce kasa balığın tüketiciye sunulmak üzere satışa çıktığı bir tempoda ilerliyor. Balıkçı Mehmet Bayrak durumu şöyle aktardı: "Palamut balıkları burada. Palamut çok bu sene. Mezgit var, barbun var, palamut var, istavrit var, hamsiler var. Bütün müşteriler burada şu anda. Karadeniz’de bir tek Samsun Balıkhanesi. Samsun’da yeni balıkhane açılıyor. Sabah beşte kapatıyoruz. Çok balık var bu sene. Herkes balık yiyecek". Bayrak, mezadın sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü ve müşterilerin ülkenin dört bir yanından geldiğini söyledi.

fiyatlar, kasa bilgiler ve ülke çapında talep:

Palamutun perakende fiyatı 75 ila 100 lira arasında değişiyor. Bayrak, "Palamudun tanesi şu anda 100 lira, perakende satılıyor. Bazen 75 liraya düşüyor" ifadelerini kullandı. Mezat kayıtlarına göre bir kasa hamsi yaklaşık 20 kilogram olup 2 bin liradan satışa sunuluyor; palamut kasalarında ise genellikle 16 ila 18 adet bulunuyor.

Balıkhaline sadece Karadeniz illerinden değil, Diyarbakır'dan tutun Bandırma'ya, Boyabat'tan Sinop'a, ayrıca Rize, Trabzon, Hopa, Amasya, Tokat, Sivas gibi farklı şehirlerden alıcılar geliyor. Balıkçı Musa Çakır mezatı değerlendirirken, "Bu sene her şey bol. Palamudun sezonu ama hamsi de başladı. Burası ana merkez. Trabzon, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas’tan her yerden insanlar buraya balık almaya geliyor" dedi.

Geçen yıl palamut azlığı nedeniyle tüketicilerin bu balığa hasret kaldığını hatırlatan balıkçı Aykut Vural, bu yıl fiyatların genel olarak uygun olduğunu belirtti: "Geçen sene millet palamuda hasret kalmıştı. İnşallah bu sene herkes palamuda doyacak. Doğudan batı illerine kadar herkes buraya geliyor. Fiyatlar uygun durumda. Bu sene cep yakmaz. Tabii, havalar soğuyunca her şey zorlaşıyor. O zaman biraz artabilir".

Balıkçılar, palamut ve hamsinin genellikle zıt dönemlerde bol olduğu kuralının bu sezon bozulmasını, hem ekonomik hareketlilik hem de tüketici erişimi açısından olumlu değerlendiriyor; aynı dönemde iki türde de bolluk yaşanması ilçe ve şehir pazarlarında taze balık arzını artırıyor.

SAMSUN'DA BALIK HALİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN MEZATTA KASALAR DOLUSU PALAMUT VE HAMSİ KAPIŞ KAPIŞ SATILDI.