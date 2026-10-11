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Karadeniz'de palamut sezonu ağları alt akıntıyla zorluyor

Karadeniz'de 2005'ten bu yana en yoğun palamut avı yaşanırken, Trabzon açıklarında ağlar suyun içten akması ve yoğun av nedeniyle yırtılarak zarar görüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz'de palamut sezonu ağları alt akıntıyla zorluyor

bölgede av yoğunluğu:

2005 yılından bu yana en yoğun palamut avını yaşadıklarını belirten balıkçılar, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında sürdürülen avların denizde beklenmedik zorluklar çıkardığını aktardı. Ekipler, yoğun av nedeniyle ağlara binen yükün yanı sıra deniz koşullarının da zaman zaman ağlarda kopma ve yırtılmalara yol açtığını söyledi.

ağlara verilen hasar ve nedenleri:

Tekne personeli Onur Çınar, denizin yüzeyinin sakin görünmesine karşın suyun içten akması nedeniyle ağların zarar gördüğünü vurguladı: "Sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durum da ağları patlatıp yırtabiliyor." Çınar, dalgaların ağlara fazla etkisi olmadığını, rüzgârın ise daha etkili olduğunu dile getirdi.

Yırtılan ağların onarımı için tekneler Trabzon'daki Faroz limanı'na demirleyip tamir çalışmalarına başladı. Personel, hazırlıkları tamamladıktan sonra yeniden denize açılacaklarını belirtti; tamir ve hazırlık işlerinin genellikle yaklaşık bir saat sürdüğü kaydedildi. Çınar, işe başlarken "Vira bismillah" diyeceklerini söyledi.

Çınar, balıkçılığın riskli bir meslek olduğunu ve sulardan kaynaklı hasarların zaman zaman kaçınılmaz olduğunu ifade etti: "Zarar olmadan bu iş yürümüyor." Ayrıca palamut avı bu tempoyla devam ederse sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini de ekledi.

AKINTI NEDENİYLE ZARAR GÖREN AĞLARIN TAMİRİ İÇİN PALAMUT AVINA KISA BİR MOLA

AKINTI NEDENİYLE ZARAR GÖREN AĞLARIN TAMİRİ İÇİN PALAMUT AVINA KISA BİR MOLA

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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