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Karadeniz'de risk büyüyor: heyelanlar kıyı felaketini karadan getirebilir

Faruk Çebi, Doğu Karadeniz’de heyelan ve sellerin 'karadan tsunami' riskini artırdığını; ormanların güçlendirilmesi ve kırsal dönüşümün acil olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz'de risk büyüyor: heyelanlar kıyı felaketini karadan getirebilir

Karadeniz'de uyarı: heyelan ve seller öncelikli tehdit

Küresel Isınmayla Mücadele Derneği (KÜREM-DER) Genel Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Faruk Çebi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın açıklamasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelanların en büyük sorunlar olduğunu belirtti. Çebi, bölgenin deprem riski düşük olsa da heyelan ve taşkınların can kayıpları ve altyapı zararları bakımından daha belirgin bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

orman varlığı ve risk oranları:

Çebi, Karadeniz'de olması gereken orman oranının yüzde 65-70 civarında olması gerektiğini, ancak mevcut orman örtüsünün ne yazık ki 30-35 düzeylerinde olduğunu söyledi. Bu oransal düşüşün, yağışlarla tetiklenen heyelan ve sel olaylarının şiddetini ve sıklığını artırdığını vurguladı.

Ormanların geri kazanılması ve havza koruma çalışmaları yapılmadığı sürece, yağmur sonrası yaşanan taşkın ve çamur temizliklerinin kalıcı çözüm olmayacağını belirten Çebi, suyun taştığı yerlerle değil suyun düştüğü kaynak noktalara müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

çözüm önerileri: kırsal dönüşüm ve havza yönetimi:

KÜREM-DER Başkanı, sel ve heyelanlarla mücadelede betonlaşma ve yapılaşmanın tek başına çözüm sağlamayacağını, panzehirin ise ağaç ve orman olduğunu söyledi. Çebi, havzaların korunması ve gerekli yerlerde derenin genişletilmesi gibi önlemlerle birlikte, Türkiye gündemine kırsal dönüşüm projesinin alınmasının zorunlu olduğunu savundu.

Çebi, uyarısını şu sözlerle özetledi: 'Karadeniz’de yaşadıklarımız bir fragmandı. Büyük felaket geride. 'Tsunami ne yazık ki Karadeniz’de karadan gelecektir.' Bu gidişat sürerse felaketin kapıda olduğunu çok net söyleyebilirim.' Ayrıca deprem kadar heyelan riskine de dikkat edilmesi gerektiğini, heyelanın bölge için can alıcı bir sorun haline geldiğini yineledi.

Basın açıklamasında Çebi, vatandaş adına yok olan ormanların tekrar kazandırılması, dere havzalarının etkin yönetimi ve kırsal alanlarda yerleşim planlamasının yeniden ele alınmasının öncelikli adımlar olması gerektiğini belirtti.

KÜREM-DER GENEL BAŞKANI ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ FARUK ÇEBİ, TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ’NDE BASIN...

KÜREM-DER GENEL BAŞKANI ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ FARUK ÇEBİ, TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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