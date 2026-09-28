Karadeniz'de savaşın izleri: hasarlı Volga-4007 Trabzon açıklarında

Hasarlı Volga-4007 Trabzon açıklarında demirlemiş halde görüldü

Karadeniz'de devam eden çatışmaların ticari deniz taşımacılığına yansıması bir kez daha gözler önüne çıktı. VOLGA-4007 isimli yük gemisi, aldığı hasar izleriyle Trabzon açıklarına demirlemiş olarak tespit edildi. 1989 yılında inşa edilen ve yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi, Cook Adaları bayrağıyla seyretmesine rağmen, fotoğraflarda geminin baş tarafında dalgalanan Türk bayrağı da dikkat çekti. Geminin Türk denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Saldırıya ilişkin bilinenler:

Yetkililerden edinilen bilgilere göre VOLGA-4007, 20 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldığı sırada dron saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gemiye peş peşe dört dronla taarruz edildiği ve gemide 13 personel bulunduğu bildirildi. Olayın ardından mürettebatın tahliyesine başlandığı, ilk aşamada gemideki hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Trabzon'a yönelen diğer hasarlı gemiler:

VOLGA-4007'nin Trabzon açıklarında görünmesi, son dönemde aynı rotada veya çevresinde hasar görmüş başka ticari gemilerin de yerel kıyılara yönelmesi trendini yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında, Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan MV Reyhan Sarı isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi de Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğramıştı; saldırıda bir personel hayatını kaybetmiş, iki personel yaralanmış ve hasar gören gemi Trabzon Limanı'na ulaşmıştı.

Aynı dönemde Panama bayraklı GAS NERO isimli LPG tankeri saldırı sonucu baş tarafındaki tank bölümünde yangın çıkması üzerine onarım ve güvenlik gerekçesiyle Trabzon'un Sürmene açıklarında güvenli bölgeye alınmıştı. Temmuz ayı sonlarında ise hasar gördüğü bildirilen bir başka LPG tankeri Söğütlü açıklarına demirlemiş, hem burun kısmında hem de kaptan köşkünde hasar tespit edilmişti.

Buna ek olarak, Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında üç dronun saldırısına uğramış; yangın ve yaralanmaların ardından gemi güvenlik amacıyla Trabzon Limanı'na yönlendirilmişti. Bu olaylarda bildirilen yaralı sayıları ve yangın müdahaleleri, bölgedeki deniz güvenliği ihtiyacını yeniden vurguladı.

VOLGA-4007'nin hasarlı şekilde Trabzon açıklarında demirlemesi, Karadeniz'de savaş koşullarının ticari seyrüsefer üzerindeki somut etkilerini ve hasar gören gemilerin güvenlik veya onarım amaçlı kıyılara yönelme eğilimini bir kez daha ortaya koydu. Bölgedeki bu gelişmeler, deniz taşımacılığı güvenliğine ilişkin endişeleri ve limanların kriz durumlarındaki rolünü öne çıkarıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE KARADENİZ’DE DRON SALDIRILARININ HEDEFİ OLAN TİCARİ GEMİLERDEN BİRİ DAHA TRABZON AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ. VOLGA-4007 İSİMLİ YÜK GEMİSİ, ALDIĞI HASARLARIN İZLERİYLE TRABZON AÇIKLARINA DEMİRLEDİ.