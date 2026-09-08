Karadeniz'de üçüncü deniz dolgulu havalimanı: yeni Trabzon projesi 2033'te hizmete girecek

Yeni Trabzon havalimanı projesi

Doğu Karadeniz'in ulaşım altyapısını güçlendirecek olan Yeni Trabzon Havalimanı projesinde saha çalışmaları ilerliyor. Tamamlandığında Türkiye'de üçüncü, dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen altıncı havalimanı olacak olan proje, mevcut tesisin yerine deniz dolgusuna kurulan yaklaşık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir altyapı sunacak. Projenin maliyeti yaklaşık 45 milyar 650 milyon lira olarak öngörülüyor ve havalimanının 2033 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Projenin teknik özellikleri:

Yeni havalimanı için planlanan dolgu miktarı yaklaşık 97 milyon ton olarak kaydedildi. Projede deniz dolgusunun yanı sıra koruma amaçlı yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda mendirek inşa edilmesi planlanıyor. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla ise yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılacak. Terminal ölçeğinde projede 110 bin metrekarelik bir terminal binası, 1.250 araç kapasiteli kapalı otopark, teknik blok, kule ve destek binaları öngörülüyor. Ayrıca deniz üzerinde oluşturulacak dolgu alanı üzerinde 3 bin metre uzunluğunda yeni bir pist inşa edilerek büyük gövdeli uçakların iniş-kalkışına imkân verilmesi hedefleniyor.

Proje, Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin ve Ordu-Giresun havalimanlarıyla birlikte kısa mesafede üç deniz dolgulu havalimanından biri olacak. Mevcut havalimanı ile Rize-Artvin arasındaki mesafe yaklaşık 72 kilometre, Ordu-Giresun ile arasındaki mesafe ise 183 kilometre olarak verildi. Yeni tesis kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında konumlanacak.

İş takvimi ve süreç:

Projenin ihalesi 27 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Resmî takvime göre inşaatın 2026'da başlayıp yaklaşık 7 yıl sürmesi ve havalimanının 2033'te hizmete alınması öngörülüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje kapsamındaki deniz sondajlarının tamamlandığını ve son analizlerin ardından temel atma aşamasına geçileceğini bildirdi. Genç şu açıklamayı yaptı: "Havalimanımızı hem genişletmek hem de yeni bir pist kazandırmak amacıyla, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve talimatlarıyla ihale yapıldı. 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Şu anda güz aylarında inşallah temel atma aşamasına geliyoruz. 10 milyon yolcu kapasiteli, büyük gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda büyük gövdeli uçaklar inemiyor. Çünkü pistimiz 2 bin 700 metre. Yeni pistle birlikte özellikle yabancı menşeli uçakların da inebileceği büyük bir havalimanına kavuşmuş olacağız. Ben bu iradeyi kararlı bir şekilde ortaya koyan ve talimatları veren kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine işin takibatının yürütülmesi noktasında Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdullah Uraloğlu'na ve emek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deniz sondajları yapılmıştı, son analizleri yapılıyor. Analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz".

Genç ayrıca taş ocağı yönetimi ve dolgu temini konularında belediye, yüklenici firma ve ilgili bakanlıklarla sıkı iş birliği içinde çalışıldığını belirtti: "Büyükşehir Belediyesi olarak, kaya dolgusu ve nitelikli dolgu yapılması hasebiyle bir taraftan taş ocağı yönetimi konusunda yapımcı firma, kurumlarımız ve bakanlığımızla sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyor ve süreci takip ediyoruz. Trabzonspor tesislerimizle ilgili karar verildi, kamulaştırma süreci başlandı. O süreç bir taraftan yürüyor. Üniversite tesislerine ne kadar halel gelip gelmeyeceğini henüz şu anda bilemiyoruz. Ancak geliyorsa onlar da kalkacak."

Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut terminalin yerine inşa edilecek yeni tesis, artan yolcu trafiğine yanıt vermeyi ve bölgeye daha geniş kapasiteli, uluslararası uçuşlara uygun bir altyapı sağlamayı hedefliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak son jeoteknik ve çevresel analizlerin ardından temel atma ve dolgu çalışmalarının hızlandırılması bekleniyor.

TRABZON HAVALİMANI’NIN GENİŞLETİLMESİ VE YENİ BİR PİST KAZANDIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA TEMEL ATMA AŞAMASINA GELİNDİ.