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Karagöbek mevkisinde seyir halindeki çekicide motor alev aldı, itfaiye söndürdü

Karagöbek mevkisinde seyir halindeki bir çekicide motor kısmında yangın çıktı; Erzurum itfaiyesi müdahalesiyle söndürüldü, çekicide maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:24

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karagöbek mevkisinde seyir halindeki çekicide motor alev aldı, itfaiye söndürdü

Karagöbek mevkisinde çekicide yangın söndürüldü

Erzurum-Tortum kara yolu üzerindeki Karagöbek mevkisinde seyir halindeki bir oto çekicide motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen çekicide motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre sürücü, dumanları fark edince aracı sağ şeride çekti ve durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yangının çevreye sıçramasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale etti.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında ve kararlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çekicide büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Erzurum&#039;da seyir halindeki çekicide yangın: Maddi hasar meydana geldi

Erzurum'da seyir halindeki çekicide yangın: Maddi hasar meydana geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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