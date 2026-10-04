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Karakaya güven tazeledi Sivas Ticaret Borsası başkanlığında yeniden seçildi

Sivas Ticaret Borsası olağan kurulunda 409 üyeden 249 oy alan Hayrullah Karakaya yeniden başkan oldu; Harun Bozdağ 154, 6 oy geçersiz sayıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karakaya güven tazeledi Sivas Ticaret Borsası başkanlığında yeniden seçildi

Sivas Ticaret Borsası'nda başkan seçimi tamamlandı

Sivas Ticaret Borsası olağan genel kurulu bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kurulda yeni dönem yönetim kurulu belirlendi ve başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Toplam 470 kayıtlı üyeden 409'u sandığa giderek oy kullandı; seçim süreci sonunda mevcut başkan Hayrullah Karakaya çoğunluğu alarak yeniden göreve seçildi.

Seçim sonuçları ve oy dağılımı:

Seçimde yarışan listeler arasında sonuçlar şu şekilde açıklandı: Hayrullah Karakaya 249 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi, rakibi Harun Bozdağ 154 oyda kaldı ve 6 oy geçersiz sayıldı. Oyların sayımının ardından Bozdağ salondan ayrıldı; sayım süreci ve oyların değerlendirilmesi seçim tutanaklarına geçirildi.

Kongre atmosferi ve başkanın mesajı:

Karakaya, seçim sonuçlarının Sivas iş dünyası, tarım ve hayvancılık sektörü ile borsa camiasına hayırlı olmasını diledi. Seçim sonrası yaptığı açıklamada: "Adeta bir şölen havasında sevgi ve saygı dolu bir seçim geçirdik. Üyelerimiz seçime yoğun bir ilgi gösterdi. Bir seçim olarak görmüyoruz. Bundan sonra artık paydaşlarımızla birlikte daha güzel çakışacağız. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Seçim, borsa yönetiminin önümüzdeki dönemde Sivas ekonomisi ve sektör temsilcileriyle iş birliğini sürdürme hedefini yeniden teyit etti. Yeni yönetimin öncelikleri ve atılacak adımların önümüzdeki günlerde üyelerle paylaşılması bekleniyor.

SİVAS TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM YARIŞI VARDI. KARAKAYA OY ÇOĞUNLUĞU İLE YENİDEN BAŞKAN...

SİVAS TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM YARIŞI VARDI. KARAKAYA OY ÇOĞUNLUĞU İLE YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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