Karakoçan'da elektrik altyapısı modernize ediliyor: 25 milyon TL'lik yatırım

Karakoçan'da enerji altyapısı yenileniyor

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde elektrik arzının sürekliliğini sağlamak, arıza sayısını azaltmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir altyapı modernizasyonu başlattı. İlçede sürdürülen çalışmalar, bölge enerji şebekesinin işleyişini kökten iyileştirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Birinci etap için öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 25 milyon TL olarak belirtiliyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış ve dış etkenlere açık olan havai hat şebekesi aşamalı olarak kaldırılıyor; bunun için 2.500 metre yeraltı kazısı gerçekleştirildi ve proje dahilinde 3.500 metre yer altı kablosu döşeniyor. Ayrıca çevre dostu ve tasarruflu 40 adet LED armatür tesis ediliyor.

Trafolar ve dağıtım merkezleri:

Saha çalışmalarında teknolojik ömrünü dolduran 2 adet direk tipi trafonun sökümüne başlandı. Bu trafoların yerine enerji yönetimini daha güvenli ve stabil hale getirecek 2 adet modern Dağıtım Merkezi kurulacak. Yeni merkezlerin devreye girmesiyle arıza kaynaklı kesintilerin ve müdahale sürelerinin belirgin şekilde azalması hedefleniyor.

Hedefler ve takvim:

Fırat EDAŞ yetkilileri, Karakoçan’da başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasını öngörürken, ilçenin farklı bölgeleri ve köylerinde yatırımların 2027 yılında da devam edeceğini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkına kesintisiz ve daha kaliteli enerji hizmeti sunulması amaçlanıyor.

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ENERJİ ARZININ SÜREKLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ALTYAPI MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BİRİNCİ ETAP KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA ELEKTRİK ŞEBEKESİ MODERNİZE EDİLİRKEN, İLÇENİN FARKLI BÖLGELERİNDE VE KÖYLERİNDE ALTYAPI YATIRIMLARININ 2027 YILINDA DA DEVAM ETMESİ PLANLANIYOR.