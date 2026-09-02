Karakoçan'da orman yangınına helikopter destekli müdahale sürüyor

yangına müdahale sürüyor:

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler hızlı müdahale ediyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü aktarıldı.

sevk edilen ekip ve araçlar:

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri de yangına karadan destek veriyor.

havadan müdahale ve yürütülen çalışmalar:

Yangının söndürülmesi için bölgeye helikopter sevk edildi; bu sayede yangına hem karadan hem de havadan eş zamanlı müdahale yapılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Elazığ'daki orman yangınına havadan müdahale başladı