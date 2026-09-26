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Karaköprü'de bina içi hırsızlıktan aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla tutuklandı

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, bina içinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaköprü'de bina içi hırsızlıktan aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla tutuklandı

Karaköprü'de aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyaya ilişkin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon detayları:

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu H.G. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olabilecek delillere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Yasal süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından sorgulama sonrası şahıs hakkında verilen karar neticesinde tutuklandığı bildirildi. Kayıtlarda, şüphelinin hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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