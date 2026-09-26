Karaköprü'de bina içi hırsızlıktan aranan şahıs jandarmanın çalışmasıyla tutuklandı

Karaköprü'de aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyaya ilişkin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon detayları:

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu H.G. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olabilecek delillere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Yasal süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından sorgulama sonrası şahıs hakkında verilen karar neticesinde tutuklandığı bildirildi. Kayıtlarda, şüphelinin hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası