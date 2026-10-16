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Karaman'da dere kıyısındaki düşüş ölümle sonuçlandı

Karaman'da arkadaşlarıyla dere kenarına gittiği iddia edilen 63 yaşındaki Ali Kazım Bayraktar, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşüp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da dere kıyısındaki düşüş ölümle sonuçlandı

Olayın özeti:

Karaman'da meydana gelen olayda, Ali Kazım Bayraktar (63) adlı kişi, eski Dereköy yolu üzerindeki Ağızboğaz Deresi mevkiinde düşerek ağır yaralandı. Olay yerinden alınan bilgiler, Bayraktar'ın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada dengesini kaybettiği yönünde.

Olayın seyri:

İddialara göre, Bayraktar ve arkadaşları dere kenarında alkol almak için bir araya geldi. Üzerine çıktığı bir taşta dengesini kaybeden Bayraktar, yaklaşık 2 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Durumu fark eden çevresindekiler, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek Bayraktar'ı dere yatağından çıkarıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekildi ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yürüttü. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kazanın meydana geldiği alanın fiziki koşulları ve olay anındaki iddialar soruşturmanın odak noktaları arasında bulunuyor.

KARAMAN&#039;DA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GİTTİĞİ DERE KENARINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK YAKLAŞIK 2 METRE...

KARAMAN'DA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GİTTİĞİ DERE KENARINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK YAKLAŞIK 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEN 63 YAŞINDAKİ ŞAHIS, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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