Karaman'da huzur denetimi: jandarma 49 arananı yakaladı, kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi

Karaman'da kapsamlı uygulama: arananlar yakalandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-6 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşların huzur ve güvenini korumaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Asayiş, narkotik ve trafik başta olmak üzere yürütülen uygulamalarda toplamda 18 bin 521 şahıs ve 6 bin 484 araç sorgulandı.

denetim ve yakalamalar:

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile asayiş ekiplerinin sahadaki çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen maddeler ve kaçak tütün ürünleri:

Denetimler sırasında narkotik ve kaçak tütün aramalarında çok sayıda malzeme ele geçirildi. Uyuşturucuya yönelik olarak 180 gram esrar, kenevir tohumu, sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Tütün ve tütün mamullerine ilişkin ele geçirilenler arasında 46 bin 400 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 82 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 510 paket sigara kağıdı, 34 kilogram açık kıyılmış tütün, 57 adet nargile tütünü, 21 bin 600 gram açık nargile tütünü, 1 adet tütün basma kompresörü, bin 925 adet bandrolsüz puro, 100 paket bandrolsüz sigara ve 55 litre el yapımı şarap yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

KARAMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 49 ŞAHIS YAKALANIRKEN, BUNLARDAN 6’SI TUTUKLANDI. DENETİMLERDE UYUŞTURUCU MADDE VE ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ DE ELE GEÇİRİLDİ.