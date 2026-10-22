karaman'da kavşakta araç çarpıştı: üç kişi yaralandı

Karaman'da kavşakta araç çarpıştı

Karaman'da Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil ile bir cip çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı, araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

kaza yeri ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgiye göre, A.D. (66) idaresindeki 75 - PH - NL plakalı Mercedes marka otomobil ile E.S.E. yönetimindeki 70 ACV 199 plakalı Hyundai marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile cipte yolcu olarak bulunan F.Ü. yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü A.D. ile cipte bulunan F.Ü. araç içerisinde sıkıştı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındılar. Bölge sakinleri ve Osmangazi Mahallesi Muhtarı Murat İlban, söz konusu kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve hasar tespiti soruşturma tamamlandıktan sonra netleşecek.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.