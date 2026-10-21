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Karaman'da kavşakta çarpışan araçlar: genç motosiklet sürücüsü hastanede

Karaman Hürriyet Mahallesi'nde kavşakta otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşakta çarpışan araçlar: genç motosiklet sürücüsü hastanede

karaman'da kavşakta çarpışma

Kararaman Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kazanın detayları:

Kazada, Ş.C. (17) idaresindeki 70 ACV 978 plakalı motosiklet ile M.K.Ü. yönetimindeki 70 BF 758 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kavşaklarda meydana gelen benzer kazalar, özellikle genç sürücüler ve karmaşık trafik akışının bulunduğu noktalarda risk oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin hız kontrollerine uyması ve kavşaklarda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili soruşturma tamamlandığında, kazanın oluş şekline ilişkin daha fazla ayrıntı kamuoyuyla paylaşılacak.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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