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Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da Alişahane Mahallesi'ndeki Turgut Özal Caddesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü C.Y. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'ın Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, C.Y. (28) idaresindeki 34 L 5010 plakalı motosiklet ile R.Y. yönetimindeki 70 EA 471 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

kaza ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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