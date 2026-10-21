Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'ın Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, C.Y. (28) idaresindeki 34 L 5010 plakalı motosiklet ile R.Y. yönetimindeki 70 EA 471 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

kaza ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.