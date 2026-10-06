Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza kısa özeti

Karaman'da sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen çarpışmada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yerindeki detaylar:

Edinilen bilgiye göre, 38 BK 380 plakalı otomobili S.S. idare ederken, karşı yönden gelen 70 ACU 998 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve tedavi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve tahkikata başladı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda kazanın oluş şekli ve varsa kusur oranları tespit edilmeye çalışılıyor.

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.