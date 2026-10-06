Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3171 +0,31%
Bist 12.361,93 -0,66%
Altın Gram 6.613,17 +0,63%
EUR/USD 1,1244 +0,18%
Brent Petrol 98,54 -1,77%
--°

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Osmangazi Mahallesi'nde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza kısa özeti

Karaman'da sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen çarpışmada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yerindeki detaylar:

Edinilen bilgiye göre, 38 BK 380 plakalı otomobili S.S. idare ederken, karşı yönden gelen 70 ACU 998 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve tedavi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve tahkikata başladı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda kazanın oluş şekli ve varsa kusur oranları tespit edilmeye çalışılıyor.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı
images

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme
images

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrenc...
images

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atık malzemelerle afet eğitimi: Muş’ta macera parkı modeli

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrencilere bilgilendirme

Midyat devlet hastanesinde ilk uygulama: teşekkür köşesi sağlık çalışanlarını görünür kılıyor

Orman işçisi ailesinden genç hekim adayı, Ersoy başarıyı tebrik etti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip