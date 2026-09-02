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Karaman'da kontrolsüz kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karaman'da kontrolsüz kavşakta Tofaş'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Vehbi Öz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; çarpma anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:40

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kontrolsüz kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman'da gece saat 01.50 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi Öz (68) yönetimindeki 70 ABJ 830 plakalı motosiklete kavşağa giren Ş.Ç. (24) idaresindeki 70 AU 204 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 50 metre savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve gözaltı:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Vehbi Öz yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ş.Ç. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili polis ekiplerince tahkikat başlatıldı ve inceleme sürüyor.

Görüntüler ve olay yeri kayıtları:

Kavşaktaki çarpışma anı, civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpmanın etkisi ve olay sonrası müdahale anları görülüyor.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VEHBİ ÖZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI...

KARAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VEHBİ ÖZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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