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Karaman'da motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi öncelik oldu

Karaman Emniyet Müdürlüğü'nün Elmaşehir'deki eğitiminde motosiklet sürücülerine kaza nedenleri, güvenli sürüş ve koruyucu ekipman kullanımı anlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi öncelik oldu

Karaman'da motosiklet eğitiminde can güvenliği ön plana çıktı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Elmaşehir Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı alanında düzenlenen eğitimde motosiklet kulüpleri ve çok sayıda kullanıcı bir araya geldi. Etkinlikte trafik kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

eğitimin içeriği ve vurgu yapılan konular:

Eğitimde öncelikli olarak trafik kazalarının nedenleri üzerinde duruldu; katılımcılara riskli davranışlar, hız ve yol koşullarının etkisi örneklerle anlatıldı. Ayrıca güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipman kullanımının (kask, mont, eldiven vb.) kazalarda hasarı azaltmadaki rolü detaylandırıldı. Trafik ekipleri, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı.

kulüp temsilcilerinden değerlendirmeler:

Türkiye Hayabusa Motor Sporları Kurucu Genel Başkanı Hakan Atmacaoğlu, etkinlikte yer almalarının nedeni ve emniyet teşkilatının yaklaşımını şöyle özetledi: "Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimizin davetine konuk olduk. Karaman’daki motosiklet tutkunlarına ve kullanıcılarına güvenli sürüş hakkında bilgiler verildi. Kazaların nedenleri ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı. Emniyet teşkilatımızın bizlere ceza yazmak için değil, zarar görmememiz için verdiği mücadeleden bahsedildi. Kıymetli kulüp ve dernek başkanlarımızla birlikte Karaman’daki tüm motosiklet severler adına eğitime katıldık"

Karaman Motor Sporları Motosiklet Kulübü Başkanı Can Ünüvar ise artan kazalara dikkat çekerek, "Karaman Emniyet Müdürlüğümüzün, son dönemde artan ölümlü motosiklet kazalarına karşı kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitime katıldık. Diğer kulüplerimizle birlikte biz de elimizi taşın altına koyarak Karaman’daki motosiklet camiasını belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Bu eğitim için emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz"

Eğitim, kurumlarla motosiklet kulüpleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek sürücülerin bilinç düzeyini yükseltmeyi ve sahada uygulanan çalışmaların etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, TRAFİK...

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ, GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ VE KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMININ ÖNEMİ ANLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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