Karaman'da pancar kampanyası başladı, üreticiler alım fiyatını bekliyor

Karaman'da 2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyası resmen başladı. Tarlalardan sökülen pancarlar kantarlara ve fabrikaya sevk edilmeye başlanırken, üreticilerin gündeminde bu yılki alım fiyatının ne olacağı yer alıyor.

Ereğli Şeker Fabrikası'nda 17 Eylül tarihinde başlayan alımların ardından, il genelindeki kantarlar da üretime açıldı. Aylar önce toprakla buluşan pancarlar, üreticilerin yoğun emek ve masrafları sonucu tarlalardan sökülüp kantarlara getiriliyor.

söküm ve sevkiyat süreci:

Üretim sezonunun hasadıyla birlikte pancarların kantarlara taşınması, lojistik ve işçilik gerektiren bir süreç olarak öne çıkıyor. Sertifikalı tarım uygulamaları ve zamanında söküm, fabrikaya verilecek pancarın kalite ve verimini doğrudan etkiliyor. Üreticiler, pancar sevkiyatını düzenli biçimde gerçekleştirerek fabrikaya teslimat sürecini başlattı.

üreticinin önceliği: fiyat açıklaması:

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, kampanyanın başlamasıyla birlikte üreticilerin en önemli beklentisinin 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının açıklanması olduğunu vurguladı. Bayram, geçen yıl eylül ayı sonunda açıklanan pancar alım fiyatının bu yıl henüz ilan edilmediğini hatırlattı.

Bayram ayrıca artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek, "Üreticimiz ayrıcalık değil, alın terinin karşılığını, zarar etmeyeceği ve üretime devam edebileceği bir fiyat bekliyor" ifadelerini kullandı. Gübre, mazot, elektrik, sulama, işçilik, söküm ve nakliye gibi maliyet kalemlerindeki yükselişin üreticinin gelirine doğrudan yansıdığını belirtti.

Devletten beklentilerini de açıklayan Bayram, "Devletimizden beklentimiz; üreticimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını veren, pancar üretimini sürdürülebilir kılacak tatmin edici bir fiyatın bir an önce açıklanmasıdır" dedi.

sezon temennisi:

Bayram, 2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyasının başta çiftçiler olmak üzere sektörün tüm paydaşları için hayırlı olmasını dileyerek, üreticilere kazasız, belasız ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kampanyanın ilerleyen günlerinde alım fiyatına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor; üreticiler ise açıklanacak fiyatın girdi maliyetlerini karşılayıp karşılamayacağını takip edecek.

KARAMAN’DA 2026-2027 YILI ŞEKER PANCARI ALIM KAMPANYASI BAŞLARKEN, ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET BAYRAM, ÜRETİCİNİN GÖZÜ AÇIKLANACAK PANCAR FİYATINDA" DEDİ.