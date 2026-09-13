Karaman'da seyir halindeki lpg'li otomobil motor bölümünden alev aldı

Karaman'da lpg'li otomobil motor bölümünden alev aldı

Karaman'ın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araç, 70 AB 844 plakalı olup içinde 5 kişi bulunuyordu.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet K. idaresindeki araç hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Trafik ışıklarında durduklarında duman ve koku yoğunlaşınca sürücü, aracın LPG bağlantısını kendi imkânlarıyla kapatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün anlattıkları:

Mehmet K. yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Lambada durdum. Bir anda koku yoğunlaşmaya başladı. Kontağı ve hemen gaz vanasını kapattık. Yangın tüpünü sıktık ama faydası olmadı. Araç LPG’liydi. Araçta 5 kişiydik".

Müdahale ve hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. Çıkan yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi hakkında polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KARAMAN'DA İÇİNDE 5 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ADI. ÇIKAN YANGINDA LPG'Lİ OLAN ARACIN MOTOR KISMI TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.